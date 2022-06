Les Luthiers recuerda atentado en su show en Lima: “Fue un desconcierto”

Miembros del reconocido grupo argentino de comedia Les Luthiers se mostraron emocionados por regresar a nuestro país, donde este viernes 3 de junio ofrecerán un gran espectáculo en el Plaza Arena, en el marco de su recorrido mundial llevando el show “Viejos Hazmerreíres”.

Jorge Maronna, Carlos López Puccio y Roberto Antier, tres de los integrantes del reconocido grupo argentino de comedia, hablaron con La República y otros medios locales sobre su retorno al país y recordaron con cariño sus diversas visitas a nuestro país. Incluso una anécdota que les hizo pasar un susto.

“Una de nuestras primeras veces estábamos trabajando en el Teatro Municipal. A poco de empezada la función, se cortó la luz completamente porque había habido un sabotaje de Sendero Luminoso. Y fue una sorpresa y un desconcierto ”, dijo Carlos López Puccio sobre la situación complicada que tuvieron que vivir en plena época del terrorismo.

PUEDES VER: Grupo argentino Les Luthiers gana el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades

“Digamos estar en el medio de la función sin sonido con toda la sala llena, por supuesto es una anécdota para nosotros muy peculiar, para Perú no fue una buena época, me acuerdo que salimos a tientas del teatro en plena oscuridad, tuvimos que suspender la función y explicarlo a los gritos a la gente y salir a tientas por Lima, -una ciudad que en ese momento no conocíamos- hasta el hotel y no había GPS (risas)”.

Más de 50 años de carrera

Sobre la vigencia del legendario grupo con más de 50 años de carrera, López Puccio indicó: “Me vuelvo a sentir joven y tanto que con Jorge (Maronna) hemos escrito un espectáculo nuevo que lo vamos a estrenar a fin de año o comienzos del siguiente acá en Buenos Aires, un espectáculo nuevo después de muchos años y en el cual tenemos mucha confianza y mucha esperanza, creo que seguir estando en los escenarios nos da cierta leve sensación de inmortalidad, por lo menos nos hace sentir que no tenemos la edad que tenemos”.

“Nos sentimos muy felices del reencuentro con el trabajo, porque significa para nosotros la vida, porque llevamos tantos años haciendo este trabajo hermoso que es parte muy importante de nuestras vidas, así que volver después de dos años de encierro cruel es un festejo permanente y vemos que el show (”Viejos Hazmerreíres”) a pesar de que tiene 8 años de vida, sigue vigente y cada vez mejor porque nosotros tenemos la costumbre profesional de ir puliéndolo en cada momento, así que el show va siendo mejorado, en cada función cambian detalles, las piezas son las mismas, pero vamos mejorándolo, encontrando nuevas posibilidades, así que es un show vivo como siempre y nos encanta hacerlo”, añade Jorge Maronna.

Época de pandemia

Por otro lado, los artistas contaron que durante la pandemia se mantuvieron en contacto y pendientes de volver a los escenarios. “Nosotros sobrevivimos en esta pandemia gracias a un zoom semanal que hacíamos todos los jueves a las 19.00 horas. ¿Cuántos zooms fueron?, hay que hacer el cálculo, era nuestra manera de reconectarnos a la distancia, para poder conversar, claro y gran parte de los temas eran la vacuna, ¿qué pasa con la vacuna, qué pasa con el mundo y qué pasa con el espectáculo?”, sentencia Jorge Maronna, quien aprovechó la entrevista para invitar a su fanaticada a ser parte del show “Viejos Hazmerreíres”.

El dato: Las entradas para el nuevo espectáculo de Les Luthiers están a la venta en Teleticket.