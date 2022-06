Quién es Vambina, la hermana de Alessia Rovegno que cautiva con su potente voz

En 2021, comenzó a hacerse viral una dupla musical llamada Alessia & Vambina a raíz de sus covers en versión cumbia de temas como “Tacones rojos” de Sebastián Yatra, quien las felicitó por su trabajo. El grupo está conformado por las hermanas Alessia y Arianna Rovegno, quienes son hijas de la conocida actriz Bárbara Cayo.

A través de la música, las jóvenes demostraron haber heredado la vena artística de la familia Cayo, una de las más conocidas en el país. Actualmente, se conoce un poco más sobre Alessia al ser concursante al Miss Perú y es pareja del chico reality Hugo García. Por ello, en esta nota te contamos quién es Arianna Rovegno y cómo en tan poco tiempo han logrado ganarse el cariño del público.

La familia Cayo. Foto: Arianna Rovegno/Instagram

¿Quién es Arianna Rovegno?

Con 25 años, Arianna Celeste Rovegno Cayo es la hija mayor del matrimonio que tuvo Bárbara Cayo y Lucho Rovegno. Luego le sigue Alessia (23) y Gaetano (12).

Es multifacética. Si bien estudió la carrera de Business & Marketing en Pace University. New York, Arianna cuenta con otras pasiones como el arte y el modelaje.

“Me gusta hacer todo relacionado con el arte. Me apasiona cantar, bailar, componer y cocinar. El arte en general, todo lo relacionado con crear”, comentó al medio Status L.

“La música siempre fue una pasión que fui redescubriendo con el tiempo", dijo Arianna Rovegno/Instagram

Igualmente, es una mujer de negocios y así lo demostró cuando fundó la baguetería La Bambina de Rovegno con tan solo 24 años.

Con tantas responsabilidades, la hija de Bárbara Cayo busca el tiempo para trabajar en su música. “Con orden y organización todo es posible, pero obvio dejar tiempo para la improvisación y espontaneidad es la parte favorita de toda mi vida” , añadió.

¿Cómo decidió abrir La Bambina de Rovegno?

Arianna Rovegno se define como una persona “aprendiz, feliz y cantatriz”. Desde pequeña, estuvo en contacto con la cocina, ya que su padre Lucho Rovegno cuenta con la Baguetería Pastelería Rovegno.

“Todo empezó inspirada por los brownies de mi hermana Alessia. Ella cocinaba brownies y yo me los devoraba. Desde que tengo uso de razón, vivo en la panadería observando y metiendo mis manos donde no debo para crear nuevos postres. Fue así como nació La Bambina de Rovegno”, explicó Arianna, y precisó que este proyecto representa su niñez.

Uno de sus productos estrella fueron los panetones con rellenos de chocolates que salieron en navidades pasadas y causaron furor entre sus seguidores.

Arianna Rovegno fundó La Bambina de Rovegno a los 24 años. Foto: La Bambina de Rovegno/Instagram

El dúo musical Alessia & Vambina

En 2021, nació el dúo musical Alessia & Vambina. Mediante Instagram, su principal red social, fueron publicando contenido donde daban pistas de lo que sería el nuevo proyecto.

Empezaron a publicar covers en versión cumbia de grandes éxitos como “Tacones rojos”, “Peaches”, “Malas costumbres”, “No se va” o “Mon amour”. Tras esto, obtuvieron una buena respuesta del público.

Asimismo, fue la versión “Tú” de Noelia con la que lograron más notoriedad al llegar casi al millón de reproducciones en YouTube. Esto las llevó a lanzar su primera canción propia, “Nada serio”, la cual ya suena en las radios peruanas.

Incluso, han creado varios trends en TikTok para que sus seguidores se enganchen más rápido con las nuevas versiones. También han realizado presentación en vivo, como cuando fueron las invitadas del cantante Carlos Cruzálegui.

Arianna Rovegno y su pasión por la música

Por su parte, en 2020, Arianna Rovegno sacó su primer EP (extended play) de cuatro canciones titulado “Mis notas”. Recuerdó que su pasión por la música fue desarrollándose cuando estudiaba en el extranjero.

“La música siempre fue una pasión que fui redescubriendo con el tiempo. Cuando me fui a Nueva York a buscar nuevos rumbos y terminar mi carrera, me di cuenta de que era lo que quería hacer toda mi vida. Viviendo en una de mis ciudades favoritas, que tiene un encanto en particular vinculado a todo lo artístico, empecé a componer mucho, Es así como nacen estas primeras canciones”, dijo al medio Trujillo es hoy.