¿Shakira le dedicó la letra de “Te felicito” a Gerard Piqué?

¿Una historia anticipada? Luego que durante el inicio de junio la cantante colombiana Shakira y la supuesta infidelidad de su pareja, Gerard Piqué hayan sido la comidilla de las redes sociales, ahora se ha difundido el rumor de que quizás la intérprete del “Waka Waka” haya dado a entender en una de sus últimas canciones el estado de su relación con el futbolista español.

La composición en cuestión no sería otro más que “Te felicito”, estrenado en distintas plataformas el pasado mes de abril y en el que contó con la participación del cantante puertorriqueño Alejandro Rauw. En la mencionada canción, según se ha venido comentando en las últimas horas, distintos versos harían referencia a una ruptura poco amistosa con la figura del FC Barcelona, con el que lleva un largo compromiso de 12 años.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, reza la primera parte del tema en controversia.

No obstante, la parte que más ha llamado la atención es el estribillo, en donde varias veces se repite como un mantra la frase que da nombre a la canción de la barranquillera, seguida de una serie de indirectas lanzadas al accionar de Gerard Piqué.

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas, esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto”, cuenta el coro de la canción.

Las demás líneas siguen contando la historia de una persona que evidencia decepción total de lo que fue su pareja, a la que acusa de haberle hecho daño y de ser una persona falsa que vive de las apariencias. Este subtexto no ha pasado desapercibido entre los internautas y luego de que el tópico Shakira - Gerard Piqué se hiciera viral, las vistas del vídeo oficial de la canción aumentaron a casi 60 millones.

¿De dónde surgió el rumor de la infidelidad?

El tema que ha acaparado la atención en internet desde el último miércoles fue dado a conocer a través del podcast de las “Mamarazzis”, afiliado al medio español El Periódico, el cual contó que la cantante colombiana habría encontrado al jugador del FC Barcelona con otra mujer, lo que habría provocado un profundo distanciamiento entre ambos y derivaría en una separación.

“Piqué se ha visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero, ya que Shakira sería conocedora de esas citas y habría montado en cólera. En el colegio de sus hijos se dejan ver como una pareja bien avenida, pero la realidad es que apenas se hablan en la actualidad”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, conductoras del espacio digital “Mamarazzis”.

Por el momento, tanto Shakira como Piqué han mantenido reserva sobre estas revelaciones y tampoco han hecho declaraciones publicaciones que denoten un posible conflicto entre ambos. Sin embargo, no cabe duda de que el tema seguirá dando que hablar durante los próximos días.