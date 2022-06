Jurado le da la razón a Johnny Depp

Luego de seis semanas de un juicio televisado, en el cual el actor Johnny Depp exigía 50 millones de dólares por haber sido difamado, el jurado concluyó ayer que la actriz Amber Heard sí lo difamó en el artículo publicado en The Washington Post en el 2018, pero también sentenciaron al intérprete a pagar una reparación. “El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios”, detalla la BBC.

Johnny Depp no asistió a la lectura de sentencia y citando a Shakespeare, “ningún legado es tan rico como la honestidad”, dijo lo siguiente: “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos muchos años me han apoyado y creído en mí cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”, escribió en Instagram.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Hicieron acusaciones falsas, muy graves y criminales en mi contra a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se presentaron cargos en mi contra. Tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera. Después de seis años, el jurado me devolvió la vida. Estoy realmente conmovido”, escribió.

Por su lado, Heard publicó una carta luego de mostrarse cabizbaja durante la lectura. “La montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada por lo que este veredicto significa para otras mujeres. Hace retroceder el reloj a un momento en el que una mujer que habla y denuncia puede ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

La actriz de Aquaman insistió en que ella ya había ganado el caso en el 2020 (el juez determinó que Depp la agredió y le hizo “temer por su vida”). “Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorara las pruebas que fueron tan concluyentes para que ganáramos en Reino Unido. Estoy triste porque perdí este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente”, escribió la actriz, quien señala que estará fuera de las redes sociales por “semanas” porque es “el precio que tiene que pagar una mujer por hablar en contra de un hombre con poder”.

Sin embargo, señaló que aún mantiene cariño por su exesposo y que cuando “todo termine” ella “podrá salir adelante y él también”.

Por otro lado, se supo que Discovery UK forma un equipo para producir una secuela: ‘Johnny vs. Amber’. “El seguimiento se centrará en la batalla legal reciente, esta vez en los EEUU. Cada episodio presentará un lado del argumento a través de equipos legales, amigos, familiares y testigos claves”, detalló Variety. ❖