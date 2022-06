Usuarios reaccionan tras el veredicto a favor de Johnny Depp en juicio contra Amber Heard

La sentencia contra Amber Heard por, según un tribunal de Estados Unidos, haber difamado a Johnny Depp sigue trayendo reacciones en las redes sociales. Como se recuerda, en 2018, Heard había escrito una columna en el diario The Washington Post en la que señalaba al actor de “Charlie y la fábrica de chocolate” como un agresor, lo que según el jurado a cargo de la disputa no habría sido probado por la defensa legal de la actriz, quien ha expresado su frustración en sus medios sociales.

La usuaria @reineyelah ha escrito un trino donde critica a Heard por, según ella, haber faltado a la verdad.

“La gente parece estar confundida. No estoy contra Amber Heard porque ella es mujer, o por Johnny Depp, o porque yo sea una misógina (no lo soy). Estoy contra Amber Heard porque Amber Heard mintió sobre ser una víctima, dañando así a las víctimas reales. Es simple”, tuiteó.

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

El influencer Juanito Say se vio evidentemente impresionado con el fallo que favorece al experimentado actor, y lo ha calificado como una “bomba”:

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

Un usuario que se hace llamar @redtiegentleman expresó lo siguiente: “No me causa ningún particular regocijo el desenlace del juicio Depp vs Heard. Fue lo previsible y acorde a la ley, y punto. Se ha procedido razonadamente y eso es lo único que debería importar”.

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

Una usuaria, de nombre Macarena, demostró su recelo hacia la figura de Amber Heard con este tuit: “Amber Heard deberá pagarle 15 millones de US$ a Johnny Depp por difamarlo y mentir sobre violencia doméstica. Basta de falsas denuncias. Basta de arruinar vidas, carreras y familias”. Si bien el tribunal ha decidido declarar inocente a Depp, es sabido que las denuncias no “arruinan” a los denunciados.

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

Expresiones de apoyo a Amber Heard

Sin embargo, Amber Heard también tuvo apoyo de algunos cibertanutas, como la usuaria @costilladeva, quien redactó los siguiente: “1. Apoyar a Amber es un posicionamiento político en apoyo a las víctimas de violencia. 2. ¿Por qué si no eres machista al apoyar a Depp, tus argumentos para defenderlo sí lo son? 3. La reacción de Amber sí es culpa de la violencia que él ejerció sobre ella”.

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

La misma línea tuvo la cibernauta @u_cleo_u: “Veo a mucho machirulo celebrando por lo de Johnny Depp como si se tratara de un fallo retroactivo que invalida todas las denuncias de violencia machista del planeta. La gimnasia mental de muchos hombres no me deja de sorprender...”, escribió.

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

Mientras que la usuaria Uva Bombón hizo una advertencia sobre el uso machista que muchas personas podrían darle a este fallo: “Lo único que voy a decir sobre el caso Depp y Heard es que espero que no usen el fallo como forma de deslegitimar denuncias de violencia machista de otras mujeres ni para hacer chistes o comentarios misóginos. Sé que igual va a pasar, pero soñar no cuesta nada”, manifestó.

Johnny Depp: reacciones a la sentencia. Foto: captura de Twitter

Andrés Lizama fue más allá, y señaló a Depp por un presunto intento de feminicidio: “Solo que no se nos olvide que Johnny Depp NO es una víctima y que amenazó a Amber Heard de matarla para después violarla. Si lo que has leído sobre este caso te hace creer lo contrario, significa que el algoritmo te tiene catalogado como el lado machista, misógino y desinformado”, alegó.