Johnny Depp vs. Amber Heard: mediático juicio llega a su fin este miércoles

La sentencia del juicio por difamación entre el actor Johnny Depp y su exesposa, la actriz Amber Heard, se conocería recién hoy. Después de jornadas transmitidas en vivo durante seis semanas, ayer periodistas y público se dieron cita en las afueras del condado de Fairfax de Virginia. El jurado conformado por siete personas tenía que contestar una serie de preguntas y cuantificar la indemnización en dos casillas en un formato escrito.

“En él no aparecen las palabras culpable ni inocente, puesto que no se juzga un delito. Pero los miembros del jurado sí que deben decidir si ha habido difamación por parte del actor o de la actriz”, difundió El País, que tuvo acceso al formato. “Si sentencian que Heard difamó a Depp o que Depp difamó a Heard, hay en cada caso dos casillas clave que rellenar: las que fijan la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios, con dos apartados, como es habitual en Estados Unidos: los llamados daños compensatorios y los daños punitivos; es decir, la indemnización y el castigo”.

Como se sabe, Johnny Depp demandó por 50 millones de dólares a Heard por un artículo que publicó en el 2018 en The Washington Post. Aunque no mencionó a Depp, la actriz —que contrademandó por 100 millones— cuenta que fue víctima de violencia doméstica y que sufrió por acusar a una expareja. “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura”. El texto guardaba relación con las acusaciones iniciales que hizo Heard en la presentación de divorcio en 2016.

Fans. Apoyan a Depp con autos alusivos a Piratas del Caribe. Foto: difusión

Para la revista Variety, el jurado también está tomando en cuenta los giros en la carrera de Johnny Depp, al margen de la acusación. “Se había acostumbrado a que los estudios satisficieran sus caprichos y lo complacieran tras el enorme éxito de las películas de Piratas del Caribe”. Tracey Jacobs, el agente que ayudó al ascenso de la carrera de Depp, declaró en una grabación. “Inicialmente, los equipos lo amaban. Siempre fue genial con el equipo. Pero a los equipos no les encanta sentarse durante horas y horas esperando que aparezca la estrella”.

Depp firmó un acuerdo de divorcio en el que renunció a cualquier derecho a demandar a su exesposa por las acusaciones del 2016. Por ello, el actor demandó por el artículo de opinión. “El juicio por difamación ha acaparado los titulares debido a los detalles a menudo grotescos y sórdidos del matrimonio problemático de la pareja. Pero también se les pide a los miembros del jurado que consideren si alguno de ellos sufrió un daño real en su carrera debido a las mentiras del otro sobre ellos”, dice Variety.