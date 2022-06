“Hablando huevadas”: Defensoría pide investigación a Fiscalía y anulación de licencia del Canout

Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna siguen en problemas: las figuras de “Hablando huevadas” están en la mira de la Defensoría del Pueblo, que ha solicitado al Ministerio Público una investigación contra ambos por burlarse de la selección nacional de futsal down y sus miembros. Como se recuerda, dichos comentarios ofensivos fueron criticados inclusive por Carlos Alcántara, tío de Mendoza, actor que conoce de cerca las necesidades de las personas con discapacidad.

Según el periodista Sergio Sanabria, la funcionaria de la Defensoría Malena Pineda informó que se ha enviado un oficio a la Fiscalía para que investigue a ambos artistas, e incluso se solicitó a la Municipalidad de Miraflores que se anule la licencia que ellos tienen del Teatro Canout. Semanas atrás, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresaron en un comunicado que las burlas de Mendoza y Luna dan paso a la discriminación y que esta constituye un delito.

Por otro lado, el Colectivo Down Perú había señalado que los prejuicios y la intolerancia “configuran prácticas inaceptables que deben ser denunciadas, investigadas y combatidas por el bien de la sociedad en su conjunto”. Por su parte, el Centro Ann Sullivan, institución que desde 1979 trabaja en la educación de personas con síndrome de Down, aprovechó dicho incidente para felicitar a la selección de futsal. “Desde el Centro Ann Sullivan del Perú exigimos respeto para las personas con síndrome de Down y sus familias”, agregó dicho centro educativo.

No es la primera vez que ambos actores realizan comentarios que rayarían con lo delictivo, ya que, en el caso de Mendoza Castillo, este y su compañera Norka Gaspar, del programa “Complétala”, se mofaron del acoso a una menor de edad en un bus de transporte público. Ambos realizaron un video en el que piden disculpas, aunque en el caso de la burla a la selección de peruanos con síndrome de Down los miembros de “Hablando huevadas” evitaron pronunciarse.