Stranger Things: “Los fans son los mejores de la historia”

El fin de semana se estrenó ‘Stranger Things 4′ y una de las cosas que agradecen sus jóvenes protagonistas es la fidelidad con la que los fans han seguido la serie a lo largo de estos años, sobre todo la paciencia que han tenido de esperar entre la temporada 3 y 4, que se prolongó debido a la pandemia.

“Los fans son los mejores de la historia. Me encanta ver las publicaciones en las que me etiquetan todo el tiempo en Instagram y las teorías que tienen. He estado siguiendo sus cuentas desde la temporada 1... Les apasiona tanto. A pesar de que hay recesos largos entre temporadas, publican todos los días algo sobre ‘Stranger Things’. Simplemente quiero darles las gracias por demostrarnos amor y apoyo. Cuento las horas hasta que vean la nueva temporada, porque va a responder muchas de sus preguntas”, manifiesta a través del Zoom el actor Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas.

Gaten Matarazzo, quien da vida a Dustin, advierte que lo que suceda en adelante en la serie podría sorprender: “Esta temporada es muy aterradora. Es una progresión maravillosa y necesaria para la serie. La historia debe intensificarse: los personajes pueden morir y es probable que no salgan con vida; eso le debe quedar en claro al público”, dice.

La actriz Sadi Sink (Max) espera que los fans se sorprendan con el nuevo villano. “Estoy ansiosa porque lo conozcan, creo que es genial. También me entusiasma la idea de que todos vean cómo crecen los personajes que adoran. Estamos en la escuela secundaria ahora, eso es supergenial. Desde el club de calabozos y dragones hasta el equipo de básquet, hay tantos lugares nuevos e interesantes que frecuentamos, y también exploramos nuevos temas”.

Los actores reconocen que fue difícil volver a grabar después de tanto tiempo, obligados por la pandemia. “Fue asombroso. Inicialmente, regresamos a principios del 2020. Nada estaba pasando en esos momentos, así que se sintió como volver a una temporada normal. Pero, dos semanas después, llegó la pandemia y tuvimos que tomarnos un largo receso. De todos modos, siempre es una alegría regresar a filmar. Hace cinco o seis años que estoy en esta serie. Siempre es bueno verme con el elenco y estar entre grandes personas antes de adentrarnos en este nuevo mundo de ‘Stranger Things’. Cada temporada es diferente, me encanta”, afirma Caleb.

“Empezamos a filmar la temporada 4 en enero o febrero del 2020. Y luego, obviamente, tuvimos que suspender. Cuando volvimos nos encontramos con un mundo diferente, con las mascarillas y todos los protocolos de seguridad que teníamos en el set. Pero volver a trabajar después de estar en cuarentena me permitió apreciar lo que es rodearse de gente y poder hacer lo que amo. Fue muy motivador. Fue muy lindo estar todos juntos después de tanto tiempo sin vernos”, dice Sadi. “Fue una sensación maravillosa. No me había dado cuenta de lo mucho que extrañaba trabajar y a mis compañeros. Estoy muy contenta de que estemos juntos otra vez”, añade Priah Fergunson, quien interpreta a Erica Sinclair, la hermana menor de Lucas, ahora convertida en una adolescente de 15 años.

Gaten Matarazzo enfatiza que esta temporada es la más aterradora. “La temporada 3 era muy dinámica y luminosa. Nos mostró ese verano feliz y emocionante. Era una especie de máscara, porque era lo que nos gustaba ver, lo que la gente quería proyectar, cuando, en realidad, estaban sucediendo cosas terribles. Hasta el centro comercial Starcourt, el epicentro de nuestras vidas veraniegas, era solo una fachada. Todos debimos volver a la realidad de lo que sucedía en Hawkins”.