Quién es Louis Tomlinson y por qué su llegada a Lima ha generado tanto alboroto

Su audición en “The X factor” en 2010 le cambió la vida. Louis Tomlinson, originario de Reino Unido, fue fichado por Simon Cowell para crear One Direction, una de las boy bands más grandes del mundo, como alguna vez lo fue NSYNC.

Si bien ha logrado consolidarse en la industria musical, dentro de su vida personal ha tenido fuertes episodios que lo marcaron, como la muerte de su madre y de su hermana. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre Louis en esta nota.

Louis Tomlinson fue rechazado en su primera audición a The X Factor en 2009. Foto: Louis Tomlinson/Instagram

“The X Factor”: la audición que cambió su vida

Antes de convertirse en un ídolo juvenil, Louis Tomlinson trabajó en un cine local y como mesero en Doncaster Rovers Football Club, incluso reveló que le hubiera gustado convertirse en un profesor de teatro.

Su primera audición en “The X Factor” fue en 2009, pero no quedó seleccionado. Sin embargo, esto lo motivó a regresar el siguiente año con 19 años.

A pesar de llegar a la etapa de campo de enfrentamiento al cantar una versión de “Hey There Delilah” de Plain White T, no pudo progresar como solista, aun así la jueza Nicole Scherzinger le sugirió que participara en grupo con otros chicos rechazados; de ese modo, se llegó a juntar con Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Harry Styles.

Luego, como grupo, cantaron el tema “Torn” de Natalie Imbruglia y Simon Cowell quedó impresionado al comentar que ellos eran “seguros, divertidos, como una pandilla de amigos y algo intrépidos también”. Cowell es conocido por haber creado importantes bandas juveniles como Little Mix, Fifth Harmony y en ese momento One Direction.

Al final lograron el tercer lugar en aquella edición de “The X factor”. Louis Tomlinson dio un consejo a quien desee audicionar: “Simplemente, sé tú mismo y realmente trata de expresar tu personalidad en la elección de tu canción y en la entrevista” .

One Direction: el inicio de un gran sueño

Después de finalizar el concurso, los chicos firmaron con el sello Syco de Simon Cowell con un contrato de £ 2 millones y rápidamente empezaron a crear su álbum debut. Su primer gran sencillo se llamó “What makes you beautiful” en 2011 y fue presentado en “The X Factor Live Tour” de ese año.

Su álbum debut “Up all night” se estrenó en noviembre, luego le siguió “Take me home” en 2012. En total crearon cinco álbumes, se convirtieron en un fenómeno musical al punto de sacar un documental titulado “One Direction: This is us”, estrenado en agosto de 2013, y recaudó la exuberante cifra de 68,5 millones de dólares en todo el mundo.

One Direction vino a Perú en 2014 como parte de su gira "Where We Are Tour” y logró juntar a miles de fanáticos en el Estadio Nacional. Foto: netjoven

Su carrera subió como espuma, conquistaron la industria con temas como “What makes you beautiful”, “Drag me down”, “Story of my life”, “Best song ever”, “One thing”, “Rock me” y “Live while we’re young”, pero todo cambió en agosto de 2015, cuando anunciaron una pausa, luego de confirmarse la partida de Zayn Malik en marzo en medio de las grabaciones de su quinto álbum.

“Creo que es el tiempo correcto para mí de dejar la banda... Tengo que hacer lo que mandan los sentimientos en mi corazón. Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años, quien sea capaz de relajarse y tener tiempo privado lejos de la exposición”, dijo Zayn en un comunicado de prensa.

Los detalles de este quiebre se dieron en una entrevista para “The Fader”, donde Zayn Malik dijo que en 1D no podía ser creativo o probar nuevos sonidos como el R&B, sino que querían que su parte sea “genérica” y pop. “Cuando quería sugerir algo, era como que no cuadrada con nosotros” .

La noticia que marcó a Louis Tomlinson y a 1D después de la separación

Johannah Deakin, madre de Louis Tomlinson, falleció en 2016 de leucemia, y en marzo de 2019 su hermana Félicité Grace, a los 18 años, por un ataque al corazón debido a una sobredosis. El cantante en esa época, de 27 años, aseguró haber tocado fondo.

“Toda esa parte oscura en la que he estado, aunque suene estúpido decirlo, me ha dado la fuerza necesaria de vida porque eso es lo peor que me podía pasar y ya no hay más”, dijo a The Guardian.

La hermana de Louis Tomlinson, Félicité Grace falleció por un paro cardiáco. Foto: Louis Tomlinson/Instagram

“Siempre pienso en ello y no sé si es una combinación de cómo me han educado y de la influencia de mi madre, pero tengo el lujo de ver siempre el vaso medio lleno , da igual qué situación sea. No tengo tiempo para sentarme y darme pena a mí mismo”, comenta Louis en referencia a su forma de afrontar este tipo de eventos.

El intérprete de “Walls” aseguró que ninguno de estos acontecimientos lo derrumbarán. “He tocado fondo y por eso creo que a cualquier lugar que vaya mi carrera ahora mismo, no va a ser nada comparado con lo duro que fue eso. Así que, aunque parezca raro, he convertido algo muy oscuro en algo que me da poder, me hace más fuerte. No quiero dar pena a la gente. De alguna manera es positivo” , explica.

La madre de Louis Tomlinson falleció a los 42 años al padecer leucemia. Foto: Louis Tomlinson/Instagram

Louis Tomlinson se convirtió en padre

En 2016, el cantante británico conmocionó al mundo al revelar que tuvo un hijo con su novia Briana Jungwirth. Louis comenzó a salir con la estilista en mayo de 2015, tras romper con su anterior pareja de años, Eleanor Calder.

Con 24 años, fue el primero del grupo One Direction en convertirse en padre.

Louis Tomlinson fue el primer miembro de One Direction en convertirse en padre. Foto: Louis Tomlinson/Instagram

Louis Tomlinson recuerda con cariño a sus compañeros de One Direction

El artista de 30 años publicó en su Instagram una foto junto a los integrantes de One direction con una emotiva descripción. “Nuestra primera foto juntos. Los recuerdos que hemos compartido juntos han sido increíbles. No puedo creer que ya hayan pasado 10 años. Miro hacia atrás, increíblemente orgulloso. Gracias por todo, muchachos”, escribió en 2020.

En la actualidad, habla esporádicamente con sus excompañeros, pues cada uno anda ocupado en su carrera. En una entrevista para la revista Cosmopolitan en 2022, comentó más al respecto.

Louis Tomlinson publicó la primera foto que les tomaron a One Direction como grupo. Foto: Louis Tomlinson/Instagram

“Creo que todos los chicos estarán de acuerdo con esto. Han habido momentos en nuestras vidas donde naturalmente alguno de nosotros habla con otro más que con el resto. No diría que soy el más cercano a cualquiera de ellos. Recientemente, creo que hablé con Liam, a lo mucho como 10 veces más de lo que he conversado con los otros hace seis meses... ese fue Niall”, dijo.

Louis Tomlinson y su carrera como solista

En 2019 lanzó su sencillo “Two of us”, el cual fue un tributo a su madre. “Sé que mirarás hacia abajo, juro que te haré sentir orgulloso (...). Estaré viviendo una vida para los dos”, dice en parte de la letra.

Pero fue en enero del 2020 que finalmente lanzó su álbum debut “Walls”. “Líricamente, siempre trato de ser lo más honesto posible, por lo que habrá algo de honestidad en las letras. Y, musicalmente, mantenlo orgánico y en vivo, así que hay algunas guitarras allí y eso”, comentó al medio Heat World.

Una noticia que alegró a sus fans fue cuando en julio de ese mismo año anunció que se separaría de Syco Music.

Actualmente, se encuentra en su gira World Tour 2022 y el día de mañana, 1 de junio, se presentará en el Arena Perú, motivo por el cual decenas de fans han empezado a acampar, con una semana de anticipación, en los exteriores del local ubicado en la explanada del Jockey Club.

Es el primer concierto de Louis Tomlinson en Perú como solista, tras su primera presentación en 2014, cuando formaba parte de One Direction. Esta noticia alegró a sus miles de fans peruanas, quienes acudieron al hotel Miraflores Park a darle la bienvenida, incluso le cantaron el tema “Motor y motivo” del Grupo 5.