Diego Bertie: ¿por qué el actor señala que fue traicionado por Jaime Bayly?

Este lunes 30 de mayo, el actor Diego Bertie acudió al programa “Magaly, TV la firme” y aclaró que él y Jaime Bayly habían tenido una relación sentimental a inicios de los años 90, y que anteriormente fue revelado por el periodista en su libro “No se lo digas a nadie”, en varias columnas y en el extinto programa “El francotirador”. El actor de 54 años ha aseverado que puede “salir del clóset cuando le da la gana”, y no por que alguien se lo indique.

Bertie Brignardello está soltero y se ha separado de su esposa, Viviana Monge, hace 18 años, pero hoy declara ser una persona feliz y sin ninguna atadura. Conoce más detalles sobre las revelaciones del protagonista de “Leonela”, quien acudió a la televisión para aclarar algunos puntos acerca de su cercanía con el autor de “Morirás mañana”.

¿Por qué Diego Bertie dice que fue traicionado?

El protagonista de telenovelas ha indicado que el autor de “Fue ayer y no me acuerdo” dejó la relación que tenían para irse con Sandra Masías, quien era la mejor amiga de Bertie, según él. “Nunca me enamoré, jamás. (Jaime Bayly); era como una sombra, como un fantasma. Él se casó con mi mejor amiga. En el momento en que hubo la posibilidad de que tengamos algo, él se quitó y se casó con mi mejor amiga. Nunca estuvo interesado en tener algo conmigo”, declaró el también cantante en el programa de Magaly Medina, y negó enfáticamente que haya querido ocultar dicha relación por miedo a aceptarse como homosexual. “Que diga que las cosas no funcionaron porque nos chupamos es mentira. Me dejó colgado solo y se fue (con Sandra Masías)”, sentenció.

¿Qué pasó entre Diego Bertie y Jaime Bayly?

El actor de “Natacha”, “Eva del Edén”, “Canela” y “Los exitosos Gomes” ha admitido que tuvo una relación romántica con Jaime Bayly, y que esta fue corta y dañina. “Efectivamente, sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante”, expresó, para luego admitir que las declaraciones del literato sobre su vida le afectaron a él y a su familia. “Expuso mi intimidad, vulneró a mi familia, a mi hija, mi vida, mi carrera, y me hizo mucho daño”, agregó el actor, quien acusó a Bayly de manipular la verdad con el fin de querer vender libros.

Como se sabe, en el libro “No se lo digas a nadie”, Bayly se atribuye el sobrenombre de Joaquín Camino, mientras que Bertie sería Gonzalo, y ambos, en el relato, viven una relación homosexual secreta, a la vez que tienen parejas mujeres. En la novela, Bayly Letts busca reflejar la doble vida que llevan muchos jóvenes LGTBIQ+ de la alta sociedad limeña.

Diego Bertie habló de su relación con Jaime Bayly. Foto: Instagram / Instagram

La opinión de Jaime Bayly sobre Bertie

“El escritor entrevista al actor en la televisión. Se caen bien. Se hacen amigos. Se hacen amantes. Son amantes a escondidas porque tienen miedo de que la gente que los ve en televisión deje de verlos si lo sabe. Nadie sabe que son amantes, ni siquiera sus amigos, sus familias ni, por supuesto, sus novias”, dice literalmente una columna que publicó Bayly en el año 2007.

El también presentador de programas extintos como “La noche es virgen” criticó que el intérprete siempre evadiera contestar sobre el vínculo entre ambos, y que incluso se avergonzara, a su juicio, de su gusto por las personas de su mismo sexo.

“Un reportero le pregunta al actor si algún día irá al programa de televisión del escritor. El actor se enfurece, trata mal al reportero, se niega a contestar. El escritor enciende la televisión y ve al actor cantando en una publicidad de detergentes. “Qué raro —piensa—. No tiene huevos para salir del clóset, pero sí para hacer un comercial de detergentes”, concluye Bayly en su columna de 15 años atrás.

Jaime Bayly y Diego Bertie en “Nubeluz”

Hace 13 años, el programa “Enemigos íntimos” de Latina Televisión presentó un video donde se ve al galán de telenovelas y al afamado entrevistador en uno de los juegos del recordado programa “Nubeluz”, allá por 1991. Como se recuerda, Bertie tuvo una relación con una de sus presentadoras, la fallecida “dalina” Mónica Santa María.