Isabel Pantoja llegó a Lima para concierto de despedida

La cantante española Isabel Pantoja llegó anoche a Lima donde fue recibida por un nutrido grupo de sus incondicionales fans y se alista para ofrecer su único concierto este miércoles 1ro de junio en el Plaza Arena del Jockey Club.

Pantoja, arribó al aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acompañada de su hermano y manager Agustín Pantoja. Lo hizo directamente desde Chile donde la noche anterior, realizó un show en el que hizo un repaso por grandes éxitos de su repertorio como Hoy quiero confesar, Era mi vida él y Marinero de luces, así como también algunos de sus más recientes temas como Esta es mi vida.

La prensa chilena ha destacado el hecho de que, a pesar del complicado momento personal que atraviesa la cantante, con la reciente muerte de su madre y el distanciamiento de sus hijos, se ha mostrado profesional y sonriente durante su concierto, donde incluso dio un mensaje a los presentes, sobre la importancia de abrazar a los seres queridos.

“Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada”, indicó la artista en un paréntesis de su show en el país vecino.