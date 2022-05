Américo: “Siento que tengo una colaboración pendiente con el Grupo 5”

En la voz de Américo, canciones como “Te vas” y “El embrujo” se hicieron conocidas masivamente en Chile. Nominado al Grammy, el músico que se inició en el heavy metal abrirá el concierto de “Los Ángeles Azules” este jueves en el Arena Perú. El chileno ha titulado a su nuevo disco grabado en pandemia “Cumbia despechada”. “Es que somos dramáticos por excelencia. En este tiempo de mucha incertidumbre, qué suerte que tuve la música al lado y pude poner lo que tenía adentro en un disco”.

Para el cantante, Sudamérica necesita mejorar su “conectividad” y que eso se reflejará en la música. “Inclusive para verlos a ustedes tenemos que pedir visas, migraciones. Yo siempre espero que, en algún momento, en vez de tanta diferencia, podamos unirnos más ¿no? Pudiéramos hacer un pasillo hermoso con todo lo que tenemos. Pero siempre nos encontramos compitiendo (sonríe): ‘que de quién es el pisco’, ‘de quién es la comida’, cuando lo que importa es disfrutarlo. A mí no me importa mucho quién lo pensó, quién fabricó, más bien me quedo aplaudiendo”.

La cumbia ha estado presente en los Grammy. ¿Por qué crees que no despegó tan rápido como otros géneros?

Sin duda le ha faltado un poco de exposición, pero creo que el momento es ahora. También lo que ha pasado antes fue que, al ser un ritmo muy folclórico, a veces no tenemos esa necesidad de exportarlo, de que salga. Pero hoy día con las plataformas y con las redes hay más exposición.

Américo abrirá el show en Lima de Los Ángeles Azules. Foto: difusión

¿Hubo en Chile prejuicios en torno a la cumbia?

Claro, claro, sí pasó. En Chile… como que le pertenecía la cumbia y los estilos populares a la gente más pobre, digámoslo así, de frente, a la gente con menos posibilidades culturales, socioeconómicas. Era así, y renegaban, pero lo bailaban un poco escondido (se ríe), pero lo bailaba igual. Y qué bueno que se ha podido cambiar. Yo siento que la mezcla de la cumbia con temáticas románticas, fue clave para que se pudiera meter y ser más transversal.

¿Tienes algún proyecto pendiente con un artista peruano?

Me faltan muchísimos, ustedes tienen artistas para regalar. Pero siento que tengo algo pendiente con el Grupo 5, somos amigos, pero ni siquiera hemos podido ponernos de acuerdo por el tiempo y se nos metió la pandemia de por medio. Me encantaría. Siento que es un ‘junte’ que se superjustifica y yo siento que se tiene que dar. A Tony Succar también lo quiero llevar al mundo de la cumbia, y a Amy Gutiérrez.

¿La colaboración con el Grupo 5 iría a los Grammy?