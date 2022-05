Qué fue de Cindy Mejía, la Miss Perú que generó rechazo al denigrar a la comunidad LGBTIQ+

A los 24 años, Cindy Mejía fue coronada Miss Perú Universo 2013, su carrera en el modelaje había despegado y su futuro era prometedor, sin embargo, una entrevista lo cambiaría todo.

“¿Cómo reaccionarías si tuvieras un hijo homosexual?” , fue la pregunta de un reportero y su respuesta remeció al país. Cabe resaltar, que tiempo después la modelo pidió las disculpas del caso, pero lo dicho quedó impregnado en la sociedad peruana.

¿Qué dijo Cindy Mejía sobre la comunidad LGBTIQ+?

Cindy Mejía consideró que la homosexualidad era algo que se podía “prevenir”. “Siento que aquello no me pasaría porque esas cosas se dan cuando falta el padre, cuando se sufre una violación, cuando esa persona vive solo con la madre y las hermanas, y allí empieza el amaneramiento”, dijo al principio.

Luego, remarcó que no pasaría en su caso cuando se convierta en madre. “Cuando tenga hijos, los voy a entregar a Dios por completo. Tendrán a sus dos padres al lado y les daré una buena crianza”, remarcó.

Sus declaraciones rápidamente llegaron a los oídos de Magaly Medina, quien no dudó en dar su descargo y arremetió contra Mejía durante su programa.

Cindy Mejía terminó pidiendo disculpa públicas y fue a capacitarse al Movimiento homosexual de Lima (MHOL). Foto: difusión

Reacciones iniciales

Ernesto Paz, era el organizador del certamen de belleza en aquellos años, él manifestó a la prensa que Cindy Mejía no ofrecería disculpas públicas por sus declaraciones. También negó la posibilidad de ser descoronada.

“Cindy ya lo aclaró y ya declaró al respecto. No puedo decir más (...) “No creo que la penalicen; además, si aclara el tema será a su tiempo, pero no con presiones”. No lo hará con palabras, sino con hechos”.

Magaly Medina respondió a Cindy Mejía

La popular ‘Urraca’ se encontraba en otro contexto polémico, Melissa Paredes había entregado su corona a otra Miss, a menos de una semana de haber sido elegida, luego de que se filtren fotos posando en lencería.

Durante su programa, se refirió ampliamente sobre el caso Cindy Mejía, dándole fuertes calificativos. “Pensó que la homosexualidad era un virus extraño que se puede combatir teniendo un buen marido o con buena crianza al hijo y no siendo madre soltera”, dijo al comienzo consternada.

“Cómo se sentirán los padres que tienen hijos gays, que no es una enfermedad, es una cuestión de género que hay que aprender a aceptar. Estamos avanzando muchísimo en la no discriminación y mira su respuesta”, prosiguió Medina.

La conductora reveló que Cindy Mejía dijo en un principio que habían tergiversado su respuesta, por lo que el medio que la entrevistó publicó el audio de la conversación y desmintió a la modelo.”Querida calabaza, ya la ciencia hace tiempo descubrió que la homosexualidad no es porque se criaron o no; uno nace de cierta manera y tienes que aceptar a tu hijo, lo quieres, lo adoras como nace. Los hijos son una bendición de Dios”, enfatizó.

Las disculpas de Cindy Mejía

Luego de la presión mediática, Cindy Mejía se pronunció al respecto y pidió las disculpas del caso, tildando su opinión de “desatinada y lamentable”. También mencionó que visito al Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) para disculparse y recibir orientación y realizar futuras presentaciones.

“Fue una opinión desatinada y lamentable debido a mi falta de conocimiento sobre el tema en particular, error que asumo y que no volverá a suceder. Lamentaría que estas declaraciones contribuyan a incentivar la discriminación y a ejercer más violencia hacia las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales”, dijo Cindy Mejía.

Enfatizó que trabajará para combatir la homofobia y el machismo con los directivos de la organización. El escándalo fue tan grasnde que llegó hasta los oídos del cantante Ricky Martin, quien es abiertamente gay. Esto fue lo que dijo: “Ella va a trabajar con la comunidad LGBTIQ+ del Perú. Alguien que tiene el poder de convocatoria como una reina de belleza puede marcar la diferencia, puede educar y eso es fantástico , así que un beso y que ella esté súper, superbien. Y éxitos en su carrera”

Cindy Mejía. Foto: Jenny Valdivia/GLR

PUEDES VER: Las reacciones más polémicas de famosos peruanos en contra de la comunidad Gay

Cindy Mejía en la actualidad

Después de un tiempo la polémica cesó y continuó con su vida al casarse con el modelo Daniel Paz, con quien ahora lleva más de siete años juntos. La pareja tuvo dos hijos y actualmente radican en Florida, Estados Unidos.

Cindy Mejía radica en el extranjero junto a su familia. Foto: Cindy Mejía/Instagram

Se dedica a las redes sociales como influencer y creadora de contenido, siendo sus plataformas principales Instagram y YouTube con el nombre de “Mom life” (vida de madre).