Gloria Trevi: “Mi familia lo perdió todo en defensas”

Gloria Trevi se conecta unos minutos por Zoom con La República por el lanzamiento de su disco Isla divina. “Yo pensaba ir a Perú con la gira ‘Diosa de la noche’, estuvo espectacular, fue casi electrónico. Pero desgraciadamente nos cayó la pandemia”. La mexicana tiene agendadas varias entrevistas, bromea, canta y se muestra emotiva. “En mis momentos difíciles hice una canción y esa canción me sanó”, nos dice antes de hablar de su bioserie.

Su música está siendo inspirada por sus hijos -el mayor es músico- y el tema ‘Justo como eres’ nació de una conversación con el menor. “Él como adolescente me hace recordar a la adolescente que fui, que fuimos todos o que seremos. Te encuentras defectos donde no los hay, donde lo que tienes es una cualidad distintiva”. Su hijo con el abogado Armando Gómez había sufrido bullying escolar y Trevi señala que la canción se convirtió en un tema universal. “Cuando digo tu sonrisa, fíjate que ni siquiera estoy hablando de si alguien se arregló los dientes, estoy hablando de la esencia de la sonrisa, de que sus ojos tristes me iluminan el alma. ¡Ay, no! Mira, es una canción hecha con muchísimo amor, desde el fondo de mi corazón. La hice pensando en él y luego en su hermano, en lo que se dicen y, luego, en lo que yo le digo a mi madre, en todos mis fans. Pensé en mi papá, en mis abuelos, en los desconocidos. Justo como esa persona es, es como la necesitas”.

En paralelo a su decimotercer disco, Gloria Trevi prepara su bioserie. Dice que su carrera -con sus años en prisión- y su vida personal no podían ser contadas solo en una película. “Dijeron muchas cosas, yo soy la que menos ha hablado. Cuando yo salgo de ese escándalo, no quiero estar metida en el pasado, yo quiero salir adelante, tengo un hijo. Entonces, tengo a mi mamá, tengo a una familia que lo dio todo y lo perdió todo en defensas, la verdad… no sirvieron prácticamente para nada”, cuenta sobre la acusación por corrupción de menores. De hecho, la cantante considera que también fue una víctima.

“Yo soy la que dijo: ‘Júzguenme ya’, porque mis pruebas para demostrar mi inocencia se iban a tardar otros tres años en poderlas exponer. Mi hijo Ángel fue el que hizo que yo dijera: ‘Me pongo en las manos de Dios y que me juzguen con lo que hay’ y, con lo que había salí absuelta”, nos responde. “Pero yo no quería salir a decirle a la gente que era inocente, hablar de las mentiras que se habían dicho contra mí, porque era hablar mal de otras personas y yo no soy así, yo quería hacer música y trabajar. Hicieron una película, pero no se habla realmente de mi vida, de la niña que tenía un sueño, cómo lucha, cómo lo hace realidad; (quiero) compartir con la gente esos laberintos del medio y cómo ese sueño se pudo convertir en una pesadilla que me llevó a la cárcel y cómo salgo de esa pesadilla. Siento que en este momento histórico que estamos viviendo las mujeres sí es importante contar la historia, pero desde el amor a la mujer”.

Trevi ha dicho que no buscó ser un ejemplo de nada, pero es consciente de lo que espera su público de ella. “Yo a mis hijos les digo que a mí me matarían de la vergüenza si lastiman a una mujer. Les digo también que, si un día llegan a embarazar a una chica, espero que le digan a esa persona: ‘Quiero tener a ese hijo y te quiero ayudar a que lo tengas’, aunque no haya sido tu ideal o tu tiempo, o sea, (les digo): ‘Sería la primera en denunciar si me entero que llegas a lastimar a una mujer. Te prefiero en la cárcel que, lastimando a alguien, porque eso te haría que te conviertas en una cosa que no eres’”.