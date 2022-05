“Olé, olé, olé, Nito, Nito”: Nito Mestre y su reencuentro con el público peruano

Anoche, el concierto de la voz de Sui Generis no supo de temblores. Sí, porque ni Nito Mestre ni su banda ni el público presente en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, no sintieron el sismo de magnitud 5.3 que sí causó temor en los limeños que seguían su vida normal. Todo era magia en el auditorio. Los abuelos respiraban aires de su juventud setentera, los padres recordaban sus anécdotas noventeras y los nietos no dejaban de gritar por estar frente a uno de su ídolos. “Olé, olé, olé, Nito, Nito”, coreaban.

Nito Mestre en concierto, en Lima. Crédito: @BlueNonStop

Nito Mestre remeció y estuvo feliz. Se reencontró con su público peruano luego de más de dos años de estar parado por la pandemia del Covid-19. “El no tocar ni salir de gira, fue terrible”, confesó. A sus 69 años, la voz de Sui Generis goza de un rejuvenecimiento; además sigue con esa misma magia: unir corazones.

A las 8 de la noche, bajo una escenografía elegante, Nito Mestre empezó su gira “Mi vida en canciones”. Su gente, la fanaticada de siempre, coreó los clásicos de Sui Generis, como ‘Canción para mi muerte’, ‘Quizá porqué' o ‘Cuando empiece a quedarme solo’, pero también algunos de sus propios discos, como ‘Hoy tiré viejas hojas’. Fue una noche inolvidable y quizá solo faltó Charly García para seguir soñando.

“No te mueras nunca, Nito”, gritó uno que otro fan al terminar el concierto. Otros le pidieron más temas hasta que Nito volvió para el respectivo ‘selfie’ y la última despedida. Nito fue más que el temblor.