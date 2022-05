Diego Bertie: “Volví a mi sueño inicial”

Diego Bertie regresa hoy a los conciertos en la Estación de Barranco, alista un disco para fin de año y compuso la canción de la película La herencia de Flora. “El reto más grande es volver a cantar en vivo, encontrarnos con el público, que la música sea una forma de transformar la realidad”, responde por teléfono. Una de la preguntas que más ha leído desde que abrió sus redes sociales el año pasado es por qué dejó la música. “Me dediqué a pagar cuentas, a sacar adelante a mi familia y… pensé que la música no era una opción”, dice, pero añade que encontró estabilidad. “La actuación me dio cierta tranquilidad. Lo que yo necesitaba era estabilidad para mi vida y para mi familia”.

Dices que cuando algo tiene que suceder, se concretará siempre. ¿Estás en ese momento?

(Sonríe) Es que cuando las cosas son, son. La pandemia me hizo volver a mi sueño inicial, ¿no? Quién soy yo, Diego Bertie. Quién era Diego Bertie niño, cuál era mi esperanza en la vida. Yo desde niño siempre quise ser cantante y cantaba a las enamoradas de mis hermanos. Ellos conquistaban a las chicas, pero tenían un hermano menor que les cantaba y las enamoraba también. Yo cuando rompí palitos con Imágenes, no fue por enemistad ni nada, sino porque ellos decidieron seguir su camino en sus profesiones. Me quedé solo y me aferré a la actuación, y la actuación fue lo que me dio para vivir.

Parece que ‘Qué difícil es amar’ ha tenido segunda vida.

Sí. Durante la pandemia ‘Qué difícil es amar’ trajo la música de nuevo a mi vida. Primero, Augusto Madueño me llamó para hacer un homenaje al rock peruano. Estaban Miki González, Mar de Copas, otros artistas y yo. Me propuso la versión de ‘Qué difícil es amar’ y la grabé con mi celular, solo en mi casa, en pandemia, abandonado (se ríe) y salió lindo. La música ha vuelto a mi casa, literalmente. O sea, yo ensayo ahí, he hecho grabaciones y básicamente la pandemia nos obligó a trabajar desde el hogar, y así que casi todas las ideas han salido de acá, de mi casa. Reencontré mi identidad.

Has dicho que vas a seguir actuando. ¿Las telenovelas clásicas, o como ‘Leonela’, se pueden hacer ahora o hay cosas que cambiaron?

No sé, creo que a la gente le gusta el melodrama igual. Pero hay muchos temas más que tocar ahora que antes. Más allá de la historia típica o romántica, creo que el amor se ha transformado en muchas posibilidades distintas, ¿no? Las mismas familias, las relaciones humanas han cambiado. Lo importante es que se pueda crear una familia, una relación que se sostenga, que sirva para la sociedad, ¿no?

¿Más allá de lo convencional?

¡Claro! Puede ser una familia de una mamá con tres hijos, una familia de dos hombres o de dos mujeres e hijos. O sea, las posibilidades son infinitas, lo importante es que exista la conciencia de la crianza, del cuidado, del amor y del núcleo.

¿Tienes fecha para el unipersonal Yo soy mi propia mujer? ¿Es necesaria porque aún hay homofobia?

Por supuesto. No importa qué seas, qué religión tengas, no importa qué opción sexual tengas, lo importante es cuál es tu acción ante la vida. Si es una acción amorosa, lo que hagas, por más simple que sea, es una posible transformación. Me gustaría volver al teatro con El hombre de la mancha y Yo soy mi propia mujer, pero aún no tengo fecha.

¿Qué lugar tiene la música ahora?

Es lo que me sostiene, si veo las noticias o si veo lo que pasa en el panorama del mundo, quisiera no vivir (sonríe), pero de pronto escuchas una canción o cantas con alguien y las cosas se ponen un poquito mejor. Todo empieza por casa. Tenemos que lidiar con la política, pero debería llegar eso a la política: un poco de amor, amor por el país, por esta tierra tan maravillosa que tenemos. Opté por regresar porque quería estar cerca de mi hija. Yo quiero estar acá, escogí estar acá. Y lo que quiero construir lo quiero construir acá. Si algo trasciende afuera, será con el nombre del Perú.