‘Mr. Peet’ sobre su salida de “Esto es guerra”: “No me dio la cara Peter Fajardo”

Peter Arévalo, apodado popularmente en el mundo de la televisión como ‘Mr. Peet’ y reconocido por buena parte de la fanaticada futbolera como la voz de la selección peruana de fútbol, se ha hecho una de las figuras más importantes del periodismo deportivo nacional. No obstante, el locutor también ha tenido un paso de varios años como miembro de los programas de competencia. Iniciado en Combate, pero recordado más por su etapa en “Esto es Guerra”, el también conductor se animó a dar detalles de su salida del show encabezado ahora por Renzo Schuller.

En entrevista con Carlos Orozco, reveló que la principal razón por la que abandonó “Esto es guerra” se debió a un conflicto laboral, causado principalmente por la actitud del programa y del equipo con respecto a sus tiempos. Según cuenta, todo surgió desde el momento en que se le contrata para ser la voz del programa, en diciembre de 2018, cuando a pesar de los numerosos compromisos asumidos por el locutor como parte de su trabajo periodístico, se le insiste para que acepte la propuesta de América TV.

“Yo le dije: mira Peter (Fajardo), yo no estoy interesado en volver a los realities, estoy en Fox Sports, estoy bien, es una cadena internacional, soy el narrador (...) Copa Libertadores, tres, cuatro días fuera, un día juega Cristal, otro Alianza o viceversa”, sostuvo Arévalo.

El locutor añade que desde el programa le respondieron: “Nosotros sabemos eso perfectamente, nosotros te queremos tener acá, nosotros queremos tener al narrador de los mundiales y al narrador de Perú acá” ; ello influyó en su decisión de volver a formar parte de “Esto es guerra” y finalmente terminó firmando contrato con la producción, en el que, con altibajos, se mantuvo como la voz del espacio televisivo.

No obstante, según indica el periodista, el punto de quiebre en su relación con el equipo del reality de América TV fue en la Copa América de Brasil 2019, de cual fue narrador para la señal internacional de Fox Sports, tal como había acordado previamente con la cadena deportiva y que, de acuerdo a su relato, significó su ausencia de las grabaciones de “Esto es guerra” por más tiempo de lo esperado, dado que, no se pensó que Perú llegara a la final en esa edición. Fue ese imprevisto lo que determinó su salida del programa, la cual lo tomaría de sorpresa a su regreso a Lima.

“Cuando yo regreso después de un mes y un día, me dicen: ‘Tienes que ir al departamento legal antes que vengas al programa’, a lo que yo me pregunté por qué, pero igual fui. Ahí me encontré con el abogado de ‘Esto es guerra’, quien me dice que ha recibido quejas de la producción (...) entonces me presenta una hoja que querían que firme. Yo dije: ‘No voy a firmar esto porque ya hay un acuerdo y he asumido compromisos’. Entonces, me señalaron que si no firmaba ese papel entonces que tenía que firmar una carta de renuncia, a lo que me negué (sic)”, manifestó Mr. Peet en el programa de Carlos Orozco.

Asimismo, Peter Arévalo comentó que intentó llegar a un trato con la parte legal para quedarse por tres meses más en el programa por un porcentaje del dinero acordado en el contrato que firmó al momento de ingresar al programa, mas recibió la negativa del abogado, quien al día siguiente le presentó otro acuerdo que finalmente aceptó y con ello, selló su despedida de los realities.

El popular locutor se mostró particularmente fastidiado por la actitud de Peter Fajardo hacía él durante este impasse y enfatizó que el productor “no le dio la cara”, razón por la cual rechazó una nueva oferta por parte del equipo de “Esto es guerra”, que lo convocó ante la ausencia de Jaime Guerrero en 2021, que por entonces había caído enfermo de COVID-19.