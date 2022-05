Mayella Lloclla: “Como actriz hay que aprender cosas nuevas”

Mayella Lloclla se encontraba planeando su nuevo destino en “recorrido por el mundo” cuando recibió una llamada telefónica. Se trataba de la propuesta para unirse a la segunda temporada de Luz de Luna, el éxito de Del Barrio Producciones que protagonizaron André Silva y la pequeña Naima Luna.

“Cuando pregunté de qué se trataba, me dijeron que mi personaje cantará y que debía aprender lenguaje de señas. Eso hizo que se me escarapelara el cuerpo. Para una actriz o actor lo más rico es aprender cosas nuevas así que acepté de inmediato”, cuenta la actriz cuya última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela Dos hermanas y la serie histórica El último bastión.

“Mi personaje es una coda (hija oyente de padres sordomudos). Se llama Bella y vive con su padre. Estoy llevando clases intensivas con Moisés Piscoya y otro profesor que es totalmente sordo. Ahora estoy metiéndome en el mundo de las personas codas. También he aprendido a que no se dice sordomudo, sino sordo. Ellos sí tienen sus cuerdas vocales bien, sino que al no escuchar no pueden hablar, no escuchan nada para poder imitar. Otra cosa es que el lenguaje de señas no es universal. En otros países, las señas pueden ser malinterpretadas”.

Sobre su aparición en la trama, señala que será de mucha importancia. “Ella no sabe que canta lindo, lo irá descubriendo. Trabaja en el mar, pero busca otra alternativa de trabajo y de casualidad se convertirá en la niñera de la hija de León (André Silva). Me he vuelto fan del personaje”, cuenta la actriz quien para sus escenas en el mar está sufriendo los estragos del invierno de la capital “pero es lindo y emocionante”.

Mayella Lloclla realizó el salto a las pantallas internacionales con su participación en "La reina del sur 3"

La grabación de esta telenovela la tendrá ocupada hasta el mes de setiembre y la talentosa actriz espera que este año se estrenen dos largometrajes que filmó hace un tiempo. “En el 2018 hice dos películas. Amelia, dirigida por Pancho Lombardi que protagonizo con Gustavo Bueno.

Creo que este año se va a estrenar ¡al fin! Me da risa, yo ya la vi y parece la versión de ‘Maricucha’ pero sórdido (ríe). Es igualita. Yo soy la enfermera de Gustavo... Ya ha pasado tanto tiempo también. La otra película es La pampa de Dorian Fernández, que presenta la trata de niños y adolescentes. Esta cinta se está yendo a festivales y llegará a los cines en agosto, eso me han dicho”.

La Pampa toca un tema social de denuncia.

Sí, gracias a esta película conocí un lugar que se llama realmente La Pampa que queda en Madre de Dios, donde hay niñas que fueron capturadas con engaños para prostituirlas. Allí las venden, es terrible. Viene extranjeros a Madre de Dios simplemente para tener actos sexuales con estas niñas. Es grave y triste. La película es totalmente cruda, pero necesaria para conocer esta realidad. Yo sabía que había trata, pero desconocía que había un lugar específico. Mucha gente lo ve como lejano, pero está pasando en tu país y no se hace nada.

A propósito de estrenos, Encintados, la película de Gianfranco Quattrini toca la historia de un amor lésbico, género que tu filmaste ya en el 2015 con Dos besos (Lombardi).