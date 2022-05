Nito Mestre: “Me jubilaré cuando me vaya de este mundo”

El cantante argentino Nito Mestre, una de las leyendas de Sui Generis, se presenta este jueves en el Gran Teatro Nacional y, al día siguiente, en Arequipa. Aquí en nuestro país, retoma su gira, la que fue postergada por la pandemia. Amable, sincero y entretenido, conversamos con él vía Zoom.

¿Le parece una ‘mochila’ que siempre le pidan los clásicos de Sui Generis?

Uno canta para el público. Cuando voy a ver a músicos conocidos, quiero que toquen las canciones que yo conozco, me encantan las nuevas, pero quiero escuchar los temas que yo conocí porque hay un vínculo emocional y a mí me pasa lo mismo. Ese flashback es emocionante, eso me dijo el mismo Paul McCartney.

Ahora que menciona a McCartney, su sueño de niño fue conocerlo y se hizo realidad. ¿Qué sueño tiene ahora por cumplir?

En materia musical, a futuro me gustaría grabar con Jorge Drexler, con Mateo Sujatovich, y me gustaría tocar con Pablo Milanés, que es una voz fantástica que admiro. Conocer Guatemala, por ejemplo, y llegar a los lugares donde por la pandemia no se pudo, como Berlín y Londres. Los artistas la hemos pasado mal, porque nos quitaron la oportunidad de subir a un escenario. Imagínate que en 50 años de carrera nunca pasé un mes sin subir a un escenario y que lo dejes dos años es una cosa rarísima. Era como tener fiebre. Yo creía que ya me estaba jubilando, era como un ensayo de lo que es jubilarse pese a que me pienso jubilar cuando me vaya del mundo.

Hace unas semanas, dijo que J Balvin le dio vergüenza ajena en los Premios Grammy.

No soy muy afín de mirar entregas de premios, lo hago cada vez menos, porque creo que se ha degradado la calidad en busca de la ostentación, y cuando vi su presentación fue muy pobre, los bailarines estaban fantásticos, él no, no hacía nada. Y yo decía que no entiendo los seguidores que tiene. Me parece que hemos caído bajo, me dio vergüenza ajena sobre todo que después de él vinieron cantidad de artistas nuevos de distintas culturas y muy profesionales.

Si un cantante de género urbano le pide una colaboración, ¿lo pensaría?

Depende de qué género sea, de lo que hizo, de cómo yo escuche su carrera, de qué es lo que quiere hacer y sobre todo de algo, que no me sienta sapo de otro pozo, como decimos acá. Que me sienta cómodo. Yo he cantado con músicos más jóvenes que han hecho versiones distintas, pero previamente escucho. No estoy cerrado a hacerlo, pese a que algunos son más cerrados que yo. Todo depende de la calidad que tenga, la moralidad dentro de la música.

¿A qué se refiere?

Significa que tenga buena calidad, porque es como cuando mantienes una ética dentro de lo que estás haciendo. Algo que el día de mañana lo escuches y digas ‘sí, me gustó hacerlo, me sentí bien’. Y no decir: ‘Ah lo hice porque me convenía, porque tendré más seguidores o porque me trajo más dinero’. Uno tiene que dormir tranquilo. Cuando a mí me preguntan ¿qué les dirías a los músicos jóvenes?, respondo que hay que ser tenaces, persistentes, estudiar, no fumar, drogarse ni nada por el estilo. Cualquiera se puede equivocar, pero sí está en uno tratar de no equivocarse, a eso es lo que llamo la moralidad de la música.

Usted se dejó seducir mucho por los excesos.

Sí, yo he pasado por varias cosas y he tenido problemas con el alcohol hace mucho tiempo, por eso lo digo, a sabiendas. Cuando eres chico y entras al mundillo del rocanrol, hay muchas tentaciones. El alcoholismo es una enfermedad que se pudo manejar y tiempo después tuve la suerte de pedir ayuda, que es la enorme ventaja, y después de eso apliqué todo en mi vida profesional. Pido ayuda cuando desconozco algo. Luego hice lo mismo con otros. De eso ya casi 25 años y por eso puedo hablar con criterio. La Negra Sosa (Mercedes) me dijo: ‘Querido Nito, si quieres ser cantante, hasta que seas muy grande, tienes que cuidar la voz. No fumar y dejar el alcohol’, y eso me quedó. Ahora hablo desde el punto de vista de una persona alcohólica que obviamente no ejerce desde hace 25 años, pero eso no significa que tenga una brigada antialcohol ni mucho menos. Yo me siento en una mesa y hay gente que sabe tomar, disfruta de un vino, un pisco y me parece maravilloso. Yo he pasado por una etapa que si empiezo no termino, y no quiero volver a hacerlo, pero no soy moralista en ese sentido. Me encanta que los demás disfruten lo que tengan que disfrutar.

¿Cuánto tiempo de casado tiene?