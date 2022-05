Patricio Parodi: ¿cómo es su hogar, una lujosa casa que cuenta con jacuzzi, jardín y piscina?

El lujoso hogar del popular chico reality roba las miradas de la farándula nacional. Y es que la casa de Patricio Parodi, decorada en tonos tierra, grises y blancos, estaría valorizada en 5 millones de dólares, según un experto en bienes raíces contactado por “Válgame Dios” en el 2019. Techos altos, muebles elegidos cuidadosamente, jacuzzi, jardín y piscina forman parte de la vivienda. Cada detalle de la propiedad hace que sea calificada como una de las más hermosas de ‘Chollywood’.

Se trata de una casa familiar, habitada por sus padres y hermanos, que está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima, La Planicie. Cabe mencionar que de acuerdo con información difundida en Latina, fue el padre de Patricio Parodi quien adquirió la vivienda.

¿Cómo está diseñada la casa de Patricio Parodi?

Para empezar, la sala principal tiene el piso de estilo amaderado al igual que las paredes y los sofás. En tanto, varios de los implementos fueron elegidos en tonalidades claras. Por otro lado, la habitación de Patricio cuenta con un walk in closet, un baño con jacuzzi. Desde su cama, el ‘Pato’ tiene una gran vista a la ciudad.

La cocina de Patricio también juega con las tonalidades grises y, además, está muy bien implementada. Asimismo, la familia Parodi cuenta con una gran piscina y un patio donde sus mascotas se divierten sin parar.

Patricio Parodi y su madre en la sala de su hogar. Foto: Instagram

Patricio Parodi comparte con sus seguidores la cómoda casa en la que vive. Foto: Instagram

La cocina de Patricio parodi está muy bien implementada. Foto: Instagram

Patricio Parodi y su mascota. Foto: Instagram

El gimnasio de Patricio Parodi también es otro de los espacios más cuidados de la casa. Incluso, durante la cuarentena, y según lo que compartió en su cuenta de Instagram, fue uno de los rincones preferidos donde solía pasar la mayor parte de su tiempo.

Patricio Parodi se ejercita en las instalaciones de su casa. Foto: Instagram

Patricio Parodi revela cómo inició su relación con Luciana: “Fue un poco difícil conquistarla”

Patricio Parodi y Luciana Fuster se presentaron en “En boca de todos” y contaron detalles de cómo inició su relación. Incluso, el popular ‘Pato’ reveló que fue muy difícil conquistar a la modelo con quien lleva hasta ahora más de cuatro meses de romance.

“Es que me gusta que todo sea paso a paso; todo lento, pero seguro. Acepto que soy engreída, pero no digo pesada, que todo el día estoy reclamando; sino que me gusta que me engrían, que me den mi espacio, tiempo, amor. Creo que es lo que cualquiera busca”, precisó la influencer.