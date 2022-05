Jaze: “No me veo haciendo reguetón. A mí no me apasiona, quiero ser libre”

Juan Carlos Iwasaki la Puente, más conocido como Jaze, ha estrenado su nuevo tema “Cantar adentro”, con el que busca imponerse en la escena peruana. El freestyler, campeón de batallas en Red Bull y FMS Perú, habló con nosotros sobre su otra pasión: la música. El también compositor se refirió a las carencias en el rap peruano y dio detalles de su camino en Argentina. Además, opinó sobre otros colegas que están alcanzando popularidad como Jota Shoy y Faraón Love Shady.

—¿Qué es lo que buscas transmitir con “Cantar adentro”, tu nuevo tema?

Es una letra bien personal, “Cantar adentro” es un himno que invita a la gente a expresar lo que siente y lo que piensa, y no quedarse cantando adentro, lo que tienes ahí guardado. Es una canción bien ochentera, indie. La influencia ha sido de bandas como Virus, Little Jesus y Los Prisioneros.

—¿Qué es lo más difícil cuando escribes las letras de tus canciones?

Depende mucho. No escribo a no ser que sea el momento, me gusta estar solo cuando escribo. A veces me pasa que tengo una melodía con la misma terminación, pero no sé cómo relacionarlas con la letra anterior, normalmente dejo de hacer y lo dejo para otro día. He dejado canciones a la mitad.

—¿Qué piensas de los cantantes que se hacen virales con composiciones poco profundas, por ejemplo el caso de Faraón Love Shady?

No sabría decirte, no he escuchado. En general, no me molesta, cada quién hace lo que quiera.

—¿No has escuchado a Faraón Love Shady?

No he escuchado sus canciones, no me he tomado el tiempo de hacerlo , pero sé quién es; he visto que hay gente que cree que no es un proyecto serio. Pero el reconocimiento que gana es por algo, yo respeto a todos los artistas siempre y cuando lo hagan por amor al arte.

No me da pica, yo busco crecer y que la gente me conozca , poder vivir de esto poco a poco. He salido del freestyle y la gente me conoce por eso. Lo más hermoso es hacer un proyecto con pasión, más allá de cuánta gente lo escuche. Es cuestión de paciencia, confío en mí, hay gente que me escucha y estoy agradecido. Si hay gente que es conocida por equis razones, se lo ganó a su manera, no tengo ningún problema ni me pica ni me molesta.

—¿Te has visto tentado a hacer reguetón?

No me veo haciendo reguetón, creo que no encajo. No veo que tenga algo de malo, pero si solo lo haces por el reconocimiento, no es positivo. Ojo, me ha pasado, una vez mostré unas maquetas y me dijeron que lo direccione para el reguetón , me quedé toda la reunión, pero sabía que nunca más iba a volver ahí. A mí no me apasiona, yo quiero ser libre.

—¿Has pensado alejarte de las batallas y dedicarte por completo a tu carrera como solista en Argentina?

Me gusta la competencia, es diferente a un concierto cuando estás con una banda. Quiero seguir compitiendo, seguir rapeando, no tengo una fecha de retiro ni nada. Estoy tranquilo, tratando de llevar las cosas con calma en hacer ambas cosas. Sé que hay gente que confía en mí.

Jaze. Foto: archivo

—¿Qué crees que le falta al rap peruano para tener un exponente al nivel de Canserbero en Venezuela o Residente en Puerto Rico?

Tenemos a Norick y Rapper School, pero al nivel de Canserbero o Residente, no tenemos. Hay mucho talento, creo que falta unión en la escena independiente. Estuve en Buenos Aires, todos los días habían conciertos y todos se llenaban, tienen un gran cultura musical; allá la gente siente devoción por el artista argentino, aquí es distinto. Gian Marco es el único artista peruano que puede hacer un estadio, en Argentina hay 20 artistas que pueden llenar estadios. En Perú, la gente no está acostumbrada a pagar por un show musical, igual hay una escena de jóvenes que está creciendo. Pero ahora Argentina está dominando la industria musical.

—¿Es por esta razón que te vas a Argentina?

No es por eso necesariamente. Estoy yendo porque quiero cambiar de aires, siempre he tenido esa curiosidad de ir a vivir a otro país. Me encanta Argentina, pero voy a extrañar Perú, igual voy a seguir viniendo aquí. Lo que pasa es que estoy trabajando con un productor argentino, Nicolás Btesh . Sí, voy a hacer mi carrera como solista allá. Voy a componer y grabar allá. También quiero estudiar producción musical de manera profesional.

Jaze. Foto: archivo

—Hace poco, tu colega Jota Shoy estrenó un tema con el chico reality Jota Benz. ¿Tú también estarías dispuesto a hacer una colaboración con algún chico reality que se dedique al género urbano?

Si hago una canción con alguien tiene que ser mi amigo o (debo) admirar lo que hace . Si no me gusta su música, no lo haría. No sé bien quienes son los chicos reality, no los conozco.

—¿Con quien te gustaría hacer una colaboración?

De Perú me gustaría con Laguna Pai y Kanaku y El Tigre, y soñando sería con Jorge Drexler, un artista uruguayo.

—¿Qué es lo que quieres conseguir con tu música?

Quiero tocar en vivo por todos lados, sacar discos, expresarme y ser honesto. Que me vaya tan bien en la música para que no quiera dejar de hacerla . Con mis fans, que puedan escapar de la realidad y disfrutar de un show de diferentes géneros, que les haga feliz escucharme.

—¿Qué otros proyectos se vienen para este año?