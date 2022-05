Santi Lesmes dejó de ser el jurado fiel de Gisela Valcárcel tras aceptar el reto de conducir un programa matutino en Latina, “Arriba mi gente”. Según el polémico comentarista español, las experiencias personales y objetivos profesionales motivaron su decisión de alejarse del canal de Pachacámac.

En esta entrevista con La República, cuenta todo sobre su proceso de transición, cómo está siendo tratado en su nuevo hogar y responde a los críticos del magacín que presenta.

Santi Lesmes deja la noche por los programas matutinos. Foto: Santi Lesmes/Instagram

¿Cómo te sientes en Latina?

Fue un cambio grande. Venía de estar los últimos cinco años en América TV y me sorprendí cuando llegó la propuesta de estar en este canal. Nunca antes había conversado con ellos. Desde el primer momento sentí el entusiasmo, cariño e información que tenían de mí. Me preguntaron por mi familia y prepararon la propuesta con tanto cariño que era imposible decirles que no.

De ser jurado de un programa nocturno a conducir un espacio matinal, ¿qué te llevó a decidir por este formato?

Fue un cambio soñado. Estuve por años en el ‘primetime’ de la televisión peruana (sábados con Gisela Valcárcel) y necesitaba que la gente conozca al otro Santi Lesmes. Mis intervenciones en los programas con Gisela se basaban en pequeños comentarios y apreciaciones sobre el desempeño de un artista en una pista de baile. Acá se está conociendo al verdadero Santi que opina de todo, que habla de coyuntura política y social. Que puede reírse, cantar, entrevistar a políticos y famosos. Un Santi versátil, completo. Quiero cambiar un poco la imagen que el publico tiene de mí. Del jurado serio, directo, duro, cruel y frío por el Santi de todos los días.

Tienes un bloque de opinión del espectáculo, ¿es el espacio donde te sientes más cómodo?

Me siento cómodo hablando de cualquier cosa. Somos cuatro conductores y opinamos hasta de fútbol. La semana pasada me tocó hablar de la delincuencia.

Aparecías ocasionalmente en “América hoy” y “En boca de todos”, y luego nos sorprendimos con el jale al canal 2, ¿crees que América TV no te brindó la oportunidad que querías?

Hay algo que valoro mucho más que el dinero: el cariño, sentirme querido. Y sí que tengo que agradecer a América TV por todos los años de crecimiento, pero no sentía cariño por parte del canal. Cuando me preguntan qué fue lo que me hizo cambiar de bando, es que después de 6 años allí ellos no sabían qué día era mi cumpleaños. Entonces, que aparezca Latina y que me hablen de mi familia me sorprendió, porque no estaba acostumbrado a ese calor. Latina me demostró que es más humana, familiar, América TV es un gran canal, pero es frío. Y muchas veces los artistas lo que queremos es eso, sentirnos cariños. En América TV no me sentía valorado.

¿Cómo tomaron Gisela, Janet o Ethel el dejar América TV para pasarte a la competencia? ¿Aún mantienen comunicación o cerraron todo tipo de vínculo?

Tengo grandes amigos. Una cosa es que seamos competencia, pero los considero a todos grandes amigos. Sí les sorprendió. Me llamaron para preguntarme si eran rumores, les dije la verdad. Conversé personalmente con Gisela, y me dijo que lo entendía, que le daba mucha pena porque contaba conmigo este año. Me deseó la mejor de las suerte y me dijo que esperaba contar conmigo más adelante. Creo que tuve una bonita salida con ellos.

¿No descartas volver a América televisión entonces?

Estoy tan feliz acá que ojalá me quede el resto de mi vida.

“Arriba mi gente” es conducido por Mathías Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero. Foto: Instagram

Tienes un marcado sentido del humor, ¿cómo lo toman tus compañeros?

Se sorprenden porque dicen que soy una ‘caja bomba’, no saben por dónde voy a explotar, qué es lo que voy a comentar. De hecho, muchas veces en el programa cuando voy a hablar me dicen “¡Cuidado!”. Saben que soy irreverente, que no soy políticamente correcto.

También por la franja horaria…

Por el tema de la franja no hay problema porque tengo educación, sentido común y en claro de lo que se pueda hablar y no. De hecho, llevo años trabajando en horarios matutinos como “América hoy” y “En boca de todos”, y nunca tuve algún problema por haber dicho una palabra mal sonante.

Te has caracterizado por tus looks extravagantes. Si te proponen un programa de modas y estilo, ¿lo asumirías?

Creo que estoy capacitado para poder conducir un programa solo. Latina es la ventana idónea y “Arriba mi gente” me dará esas horas de vuelo para que ese proyecto, tarde o temprano, me lo presenten y salga a la luz.

¿Cuál ha sido tu preparación profesional como crítico de modas?

Al final, el tema de los looks solo tiene dos caminos: el tener buen gusto y que te guste la moda, y consumir mucha moda. Yo estudie arte dramático en Madrid y dirección musical en Málaga. Mi profesión es esa. El tema de la moda... bueno, en España nos gusta vestir bien y estar a la tendencia. Es algo que me llama la atención, me gusta verme bien. Pero para mí y no tanto para la gente.

Santi Lesmes se ha caracterizado por sus comentarios sin filtro en diversos programas de espectáculos. Fotos: Santi Lesmes/Instagram

¿Quién de tus colegas en “Arriba mi gente” tiene el mejor look?

Yo, sin lugar a dudas. Eso no es discusión. No existe en la TV peruana un conductor más elegante que yo.

¿Cómo es la relación con Mathías Brivio?

Mathías ha conducido los programas más exitosos de la TV peruana. Estar al lado de él y aprender de las tablas de la televisión es importante. Para él también es importante trabajar juntos porque desde que está conmigo se está vistiendo mejor. Creo que le estoy haciendo algo bueno.

Ya fuiste jurado de un programa de canto y baile. ¿Crees que estarías capacitado para uno de imitación como Yo soy?

He sido, durante años, el jurado más temido de América Televisión. Ahora que estoy en Latina, que se prepare Ricardo Morán porque el día que me siente en esa silla, ese hombre va a sudar lo que no ha sudado en su vida. Llegará ese momento.

Magaly Medina le dio ‘fecha de caducidad’ a “Arriba mi gente” porque la competencia los ha superado en rating, incluso en su estreno. ¿Tú le ves futuro a este programa?

Vamos dirigidos a un público que no le gusta el chisme. Entiendo que la señora Magaly Medina, cualquier cosa que no sea chisme, lo ve raro. Te puedo decir que al día de hoy “Arriba mi gente” ha hecho que crezca el rating del horario de Latina en más de un 30%. El rating es un trabajo de meses, nosotros llevamos solo uno al aire. En el horario de 11 a 12 de la mañana nos posicionamos como líderes. Esto es una carrera de fondo. Le agradezco a Magaly Medina que nos vea en las mañanas. Sé que es mi fan y que le encanta cómo visto.

Rodrigo González afirma que vendieron ‘humo’ al anunciar a Lapadula, porque nunca se presentó en vivo, ¿crees que es cierto? ¿Cómo tomas los comentarios?

No sigo a Rodrigo González. No sabía ni que tenía un programa de televisión. ¿Alguien lo ve? Yo solo veo a Magaly Medina . Creo que ella es la maestra. Los demás, escueleados. Soy ‘Magalylover’.

¿Qué es lo que se viene en “Arriba mi gente”?