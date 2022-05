Vania responde a “Amor & Fuego” sobre Mario: “Si quieren seguir limpiándolo, adelante”

Tras la difusión de nuevas conversaciones entre Vania Bludau y su expareja Mario Irrivarren en el programa de Rodrigo Gonzáles “Amor & Fuego”, la chica reality utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y responderles con un “piensen lo que quieran de mí”, para luego postear screenshots de los correos emitidos por sus reporteros, quienes buscaban insistentemente su declaración.

“Basta, yo a los programas de TV no les diré nada. Y sí pondré lo que se me dé la gana en mis redes sociales, porque son mías. Me culpan de contestar a sus preguntas, que si hablo “porque lo hago” si no digo nada “porque no hablo”, escribió Bludau.

La exchica reality dijo no querer pronunciarse sobre su ex en televisión pero sí lo hizo a través de sus redes/ Foto: Composición IG

Bajo ese contexto, la ahora influencer también añadió no querer manifestarse sobre el tema porque le hace “daño” y recomendó al programa de “Peluchín” conseguirle trabajo a su expareja Mario Irivarren.

“Yo no voy a sentarme toda una tarde a explicar temas que me hacen daño y sacar de contexto todo. Si quieren seguir limpiándolo, adelante, consíganle trabajo” , agregó en su misma historia de Instagram.

¿Qué decían los nuevos chats de la expareja?

El conductor Rodrigo Gonzáles difundió fragmentos de las conversaciones entre Vania Bludau y Mario Irivarren de un hecho ocurrido en el distrito de Punta Hermosa, en enero, el cual fue captado por el mismo programa y difundido como una pelea de la expareja. En su momento, ambos lo negaron.

Según las imágenes, la influencer se había retirado sola de una discoteca alrededor de las 3.00 a. m. cuando habría llegado con Mario Irivarren, dejando en evidencia un posible altercado entre ambos . Y los chats terminaron por confirmarlo.

Los chats revelados por Rodrigo Gonzáles revelaron la verdad de su relación y la toxicidad que existía/ Foto: Instagram

¿Por qué Vania Bludau denunció a Mario Irivarren?

En el mismo programa de espectáculos, Mario Irrivaren se presentó y admitió haber agredido física y psicológicamente a Vania Bludau durante la etapa de su relación.

“La pri mera vez que pasó esta reacción, yo le dije a Vania esto está mal, yo no puedo reaccionar así y no podemos llegar a ese punto ”, dijo en “Amor & Fuego”.

Hasta el último Año Nuevo, aparentemente, la pareja mostraba en redes sociales una muy buena relación/ Foto: Instagram

En su momento, la exmodelo denunció maltratos físicos y psicológicos de parte del exchico reality y expresó su intento de ayudarlo hasta los últimos días de su relación. Y, tras consultársele por aquel incidente en Punta Hermosa, ella atinó a decir que Mario no la supo tratar bien.

“Por eso me retiré sola, hay cosas que no aguanto y a mí no me gusta que me traten mal porque creo que nadie merece que lo traten mal”, expresó Bludau.