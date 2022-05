Eugenio Derbez: “The Valet es una carta de amor a todos los inmigrantes”

Eugenio Derbez inicia su entrevista con La República revelando que ama al Perú. “No lo conozco, pero lo amo, porque tuve una novia peruana que me daba ají de gallina y cebiche… me encanta su comida, me muero por conocer... ya pronto”, anuncia.

El actor mexicano, a quien en marzo último vimos subir al estrado de los Óscar como parte del reparto de Coda, (película que se llevó el máximo galardón), se encuentra por Zoom promocionando su última cinta, The Valet, que se estrena este jueves por Star +, con la que retoma la comedia y asume la producción ejecutiva. “Siempre trato de combinar. Después de venir de Coda, de repente hacer una comedia a dos meses de salir del Óscar, creo que es la combinación perfecta”, cuenta.

En The Valet interpreta a Antonio, un hombre que trabaja parqueando autos en Los Ángeles y que de la noche a la mañana ve su vida hecha un caos cuando una estrella de cine (Samara Weaving) lo contrata para que finja ser su pareja y así poder ocultar su verdadero romance con un hombre casado. Para Derbez el papel era perfecto, pues tiene una relación especial con los valet desde hace muchos años, cuando comenzó a probar suerte como actor en Hollywood.

“Recuerdo que cuando llegaba a los estudios, las juntas con los ejecutivos no salían tan bien. Me entrevistaban, les decía que mis programas eran muy vistos, pero no me creían. Un día con mis agentes fuimos a almorzar a un restaurante y vieron cómo los valet me reconocían, que no me querían cobrar, que me dejaban el coche en la puerta. Luego, los meseros me daban la mejor mesa, los cocineros salían a tomarse fotos, me regalaban el postre. Entonces me dijeron: “Eugenio, no vuelves a hacer tus juntas en los estudios, sino en un restaurante”, y así ha sido. No sabes cómo me ha ayudado el cariño que me tiene mi gente, porque aquí en Hollywood lo único que interesa es cómo va la taquilla, y gracias a los latinos que van a ver mis películas, yo he podido crecer en este país”.

Tras cosechar fama en México con producciones para la televisión como ‘La familia Peluche’, entre otras comedias, Derbez consiguió su lugar en la meca donde ha participado en películas como No se aceptan devoluciones, Milagros del cielo, Cómo ser un latin lover, Geotormenta, Dora y la ciudad perdida, compartiendo créditos con grandes estrellas. La más reciente fue la ganadora del Óscar Coda, donde interpretó al profesor de música, Bernardo Villalobos. “No olvido mis raíces y siempre hablo de los latinos, pero de una manera diferente, porque ya estaba cansado. Todos los papeles que me ofrecían en Estados Unidos eran de pandillero, narcotraficante, asaltante, en el mejor de los casos, jardinero, y aquí, en Coda, la idea fue cambiar un poco la narrativa y hacer personajes que no tienen nada que ver con que si eres mexicano o no. Acá Bernardo Villalobos es un maestro que resulta que es mexicano, no a la fuerza”, explica.

Sobre The Valet, asegura que trabajó la historia pensando en hacer un tributo a todos los latinos que al igual que él llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. “Yo, al igual que ellos, crucé la frontera para buscar una mejor oportunidad. Sé lo difícil que es y veo cómo sufren por sobresalir y cómo no son vistos a pesar que son la fuerza que mueve este país. Porque desde las cuatro o cinco de la mañana ya están trabajando para que esté tu desayuno caliente o tu coche en la puerta. Pero la gente no los ve, son invisibles, y alguna vez yo me sentí así. Entonces, quería hacer esta película como un homenaje a ellos, una carta de amor a todos los inmigrantes que trabajan en este país”.

La nostalgia también lo abraza cuando recuerda a su paisana, la actriz Carmen Salinas, quien interpretó a su madre en la cinta, meses antes de su muerte, a los 82 años. “Compartir con Carmen fue muy especial. Nunca había trabajado con ella, la conocía porque era muy amiga de mi mamá, esta era la primera vez. Entonces, me siento muy bendecido y honrado de que su última película haya sido conmigo. Durante la filmación fue como una madre para mí, porque me cuidaba y me contaba anécdotas de mi mamá, se preocupaba porque comiera. Fue una linda experiencia, solo que me duele mucho que no pueda ver el resultado final de la película. Me decía: ‘Creo que esta película va a ser muy exitosa, porque se ve el amor con el que la están haciendo y cómo la cuidas’”.