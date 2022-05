Carlos Álvarez le dice adiós a los escenarios: “Es preferible retirarse a que te retiren”

Por muchos años, Carlos Álvarez ha dedicado su vida entera al mundo del arte, específicamente al del humor. Aunque la pandemia fue un golpe duro para el entretenimiento, siempre buscó la forma de seguir creciendo en medio de una crisis que envolvió a todo un país.

Sin embargo, su época de gloria haciendo reír a miles de compatriotas va llegando a su fin, tras el anuncio de un cercano retiro de los escenarios. Aún así, no detiene los espectáculos y continúa disfrutando al máximo cada nueva experiencia que le brinda esta “hermosa profesión”.

En una conversación con La República, el conocido humorista peruano nos habla sobre las recientes polémicas generadas por otros comediantes, qué lo incentivó a incursionar en el humor político, por qué ha decidido regresar a clases después de muchos años, entre muchas otras cosas.

A lo largo de toda su trayectoria, ha imitado a distintos personajes, ¿hay alguno con el que guarda un cariño especial o a todos los trata por igual?

A todos les tengo un cariño. Además, cada uno ha tenido su época, sus épocas de oro, como ‘Natalia Malamala’, ‘General Donaires’, ‘‘el padre Martín’. Algunos incluso me los piden en la actualidad, eran personajes muy queridos y les estoy agradecido porque han sido parte de toda mi carrera; han aportado a mi trabajo y han logrado que sienta ese cariño con el público, esa especie de complicidad con el televidente, con la gente que va al teatro y con el zoom, que es la nueva tecnología ahora en estas épocas de pandemia. Todos van teniendo su ciclo de vida, algunos resucitan, otros mueren, reviven.

Su incursión en el humor político

La coyuntura política ha sacado a la luz nuevas parodias. ¿Qué se toma en cuenta para este tipo de imitación en caso no sean bien recibidas?

Ah, bueno. Si son bien recibidas, bien y, si son mal recibidos, mala suerte, piña. Aquí, el que se pica, pierde. El tema es tener correa, por eso son personajes públicos; su vida es pública, está en dominio de toda la gente y por eso les tomamos el pelo, nos burlamos de ellos a través de la parodia del sketch, de la sátira. No sólo en el programa que tenemos, sino también en las redes sociales, (en las cuales) tenemos un trabajo inmediato, para ayer. Sucede algo en la mañana o al mediodía y a las 2 o 3 de la tarde ya está en redes sociales.

¿Por qué los políticos?

Porque es lo que me gusta hacer, me he especializado más en el humor político y me encanta tomarles el pelo. Ellos se burlan, prometen, no cumplen, mienten, arreglan, cada uno ve sus intereses y eso lo convertimos en humor. El humor le toma el pulso a la política en la actualidad nacional y eso es lo que hacemos, que se entretengan.

¿Alguna vez lo han censurado por el tipo de parodias que hace?

Sí. Si hablamos de toda mi carrera artística, claro. A mí me han botado de todos los canales por eso, porque a veces no les gustaba tal imitación, tal personaje . Por ahí habían ciertas influencias que decían que me botaran de los canales. Hasta ahora recibimos presiones.

Recuerdo la primera vez que imitamos a Vladimir Cerrón, solamente publicamos la foto de la caracterización y comenzamos a recibir 3.000 insultos. Eso nos fue dando una nueva idea de cómo se están destacando las cosas y cómo hacer humor político. A mí, personalmente, me tiene sin cuidado, igual hicimos el personaje. Hacemos política con humor, no queremos involucrarnos en la política ni dar un mensaje de este tipo, pero sí hacer política a través del humor político.

¿Cuál es su posición frente al tipo de humor que se ha ido viralizando en redes sociales, como el de “Hablando huevadas”?

Creo que el humor ha cambiado bastante, sobre todo en el público. A mí no me preocupa quién lo cuenta, o el mismo cuento, sino quién lo aplaude, quién se sienta y salta en carcajadas de eso. Creo que está mal enfocado el tema de atacar o criticar al mensajero o al mensaje. Estamos viendo una cultura del humor totalmente diferente, demasiado irreverente, que está pisoteando algunos valores de nuestra sociedad.

Y claro, quien habla, no va a pisar ese terreno. Hay ciertos valores que se deben respetar, yo creo que ese no es el camino. Yo también digo que exageramos con ciertas bromas, pero creo que es mejor que nos autorregulemos en base a nuestros principios y valores; si no tienen los principios, no tienen los valores, andamos mal. Hay que respetar ciertos parámetros para que no descompongan la sociedad. El humor es muy potente, tiene un gran poder en ese sentido, así que yo hago un llamado para que todos nos autorregulemos.

Se habló mucho de la pérdida de humildad en algunos cómicos que llegaron a la televisión. ¿Considera que es fácil olvidar este valor debido a la fama?

Es también parte de, no se puede negar que ahorita hay gente a la que le llega la popularidad de un momento a otro, en segundos. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque en este mundo del espectáculo hay muchas estrellas fugaces. La mayoría tenemos más de 30, 40 años y otros más de 60, y están ahí vigentes, pero hay otros que hoy son famosos y luego desaparecen.

De repente eres conocido gracias a la tecnología, te ponen en la cima, te la crees y te desubicas. Recién estás empezando y ya te crees más que los otros. Yo tengo una formación de respeto, todos tienen una trayectoria que se merece esto; claro que cada uno tiene su momento, pero eso no significa que vas a faltar el respeto a los demás. Es fácil caer en las garras de este engaño, en este holograma de desubicarse.

Un próximo retiro

Ha anunciado su retiro de los escenarios, ¿qué significa esto?

Ya son 39 años de carrera, me falta un añito para cumplir 40 años, van a ser cuatro décadas en este negocio, en este trabajo que yo amo tanto. Estoy muy agradecido con mis errores, mis aciertos, mis virtudes, mis defectos, con los altibajos, que siempre pasan toda la vida. Pero llega un momento en el que es preferible retirarse a que te retiren; yo no siento que me están retirando, no siento que estoy desfasado, pero siento que ya son 40 años y quiero dirigir mi vida, mis energías y las de mi equipo de trabajo en otras cosas.

¿Fue una decisión difícil?

Claro que da mucha pena y es muy difícil tomar una decisión así, pero hay que comprender que hay ciclos. No es que piense que ya cumplí mi ciclo, sino que hay ciclos que uno debe cumplir en su propia vida; piensas que ya es tiempo de hacer cosas nuevas, tomar cosas que quedaron en el camino. Es difícil, no lo niego, es penoso, porque yo amo mi profesión, amo lo que hago y solamente cuando lo amas, cuando has ejercido, con eso te vas dando cuenta de tantas satisfacciones, tantas alegrías, tantas experiencias, tantos momentos duros, difíciles que te ha dado. Es una mezcla de pena, de alegría y sobre todo de gratitud, al público y a Dios, porque esto es un don, es uno que Dios te da. Ese don yo lo quiero agradecer, primero a él y segundo a mis padres, que me dieron la oportunidad de todo esto.

El retorno a las clases

Dijo que volvería a las aulas. ¿Cómo fue que decidió esto?

Espero, en julio, retomar ese tema. Deseo estudiar gestión pública, administración y tener una tesis con toda la credibilidad posible (risas). Quiero que sea todo correcto, un buen ingreso, un buen estudio, una buena tesis, no que me hayan firmado mis asesores los cazafantasmas; quiero que sea real, que todo sea revisado bien. Voy a resolver ese tema de las presentaciones, que te quita tiempo, y ver si vamos por las clases presenciales o las clases remotas. Dios no quiera que pase nada con el virus, pero es un proyecto que planeo cumplirlo más temprano que tarde.

¿Qué expectativas tiene de este nuevo reto que afrontará?

Muy buenas expectativas, a mí me gusta estudiar, no voy a decir que he sido el número uno, pero siempre he sido más o menos chancón, me gustan las aulas. Esto es revivir un mundo que habíamos dejado postergado por el tema del arte. En la vida, todo es un continuo aprendizaje, nunca se puede decir que se sabe todo, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que alimenta tu carrera, tu visión de la vida y sobre todo como ser humano. Así que, siempre es bienvenido el tema de los conocimientos. Vamos a ver qué sucede más adelante, pero no lo hago con miedo ni con temor, más bien con curiosidad, con mucha esperanza y gran optimismo.

¿Le daría algún consejo a las personas que tienen miedo de estudiar a una edad adulta?

Hemos visto gente de 80 años graduándose de contador, de abogado, y eso es muy lindo. Creo que es un paso que hay que darlo, ¿por qué no? Si te nace hacerlo, si quieres hacerlo, hazlo. Yo creo que ese paso hay que darlo con toda valentía y sobre todo con convicción, convicción de hacerlo, porque sabrás que estás cumpliendo tu objetivo. (Debes) trazar tu objetivo de la vida y tratar de lograrlo. Ese es mi consejo, sobre todo, no perder la fe en uno mismo, digan lo que te digan, hagan lo que te hagan, porque la vida es así. Hay personas que suman, otras que restan, otras que no les gusta que te vaya bien en la vida, o que quieren que permanezcas en el fondo, también hay personas que se quedaron contigo y eso es lo mejor, la verdad es que son muy pocas siempre, pero son.

¿Cuáles son sus planes para lo que queda del 2022?

Ya estamos casi a mitad de camino del año, sigo en “La vacuna del humor”, y estamos en un horario muy difícil, que es día sábado a las 11.20 de la noche, donde la gente prefiere irse a la peña, la discoteca, salir con amigos, pero se está encaminando el programa, gracias a Dios, y en nuestras redes nos está yendo muy bien. No sé si en los proyectos esté hacer un libro con tantas anécdotas, tantas memorias, pero todo ha sido parte de esta área artística, entre las cosas buenas y malas.