Bruno Agostini: ¿Qué fue del ex chico reality que mantuvo un romance fugaz con Vania Bludau?

Bruno Agostini, hermano de Fabio Agostini, fue uno de los personajes que inició en “Combate” y, posteriormente, partició en “Esto es guerra”; sin embargo, su paso por la pantalla chica generó polémica y terminó renunciando a la televisión peruana. Desde que dejó el Perú, el modelo español lleva una nueva su vida en su país natal y asegura que gana mucho más dinero que cualquier sueldo que pueda obtener en un programa.

Aquí te contamos qué sucedió con Bruno Agostini, a qué negocio se dedica y lo que opina de la relación de su expareja, la modelo Vania Bludau y Mario Irivarren.

Bruno Agostini y su relación con Vania Bludau

Bruno Agostini es recordado por tener un fugaz romance con Vania Bludau, cuando ambos trabajaban en “Combate”. En ese entonces, ambos no quisieron dar mayores detalles de su separación. Pero recientemente el ex chico reality reveló el motivo por el cual terminó con la influencer.

Según el español, Vania Bludau tenía actitudes tóxicas como pareja, por lo que él decidió ponerle punto final a todo. Contó, además, la vez que tuvo un discusión con ella.

“Me agarró el celular. Le dije: ‘¡Qué estás haciendo!’, reaccionó como queriendo hacer una pelea. Era la primera vez que salía con ella. Entonces me dijo: ‘¿Con quién estás hablando?’ Y yo: ‘Con quien me da la gana’. Noté una niñería, una inmadurez. Yo mismo le dije ‘me bajo del taxi’, nos íbamos de fiesta, no pienso irme con alguien tóxico”, expresó para El Popular.

Vania Bludau y Bruno Agostini tuvieron un romance durante su tiempo en "Combate". Foto: Youtube

¿A qué se dedica Bruno Agostini?

En una entrevista para el mismo diario, Bruno Agostini confesó que tuvo que rehacer su vida en España luego de renunciar a la televisión. Asimismo, el modelo aseguró que ahora es un exitoso empresario: “Trabajaba solo dos horas al día. En la tele vivimos en un mundo irreal, fácil. Cuando volví a España empecé desde abajo, fue duro. Hoy tengo cuatro empresas, me va bastante bien”, expresó.

Bruno Agostini. Foto: Instagram

Evitó mencionar cuáles son sus ingresos, pero afirmó que es una jugosa cantidad. “No quiero decir cuánto gano ahora, pero no hay sueldo en la tele que pague lo que yo gano. (...) Los chicos creen que no hay otra forma de ganar dinero y sí se puede. La tele no es para toda la vida”, aseveró.

Según su perfil en Instagram, Bruno Agostini es propietario de una marca de suplemento nutricional y un negocio de venta de colchones inteligentes.

Bruno Agostini. Foto: Instagram

Bruno Agostini y su novia actual

No solo le va bien en los negocios, sino también en el amor. Bruno Agostini presume a su novia, la influencer Lina, a través de las redes sociales, donde comparte románticas fotos con ella. Todo indica que, a diferencia de sus experiencias pasadas, su relación actual es estable.

Bruno Agostini y su pareja. Foto: Instagram

¿Qué dijo Bruno Agostini sobre Vania Bludau y Mario Irivarren?

Bruno Agostini opinó que Vania Bludau “es muy conflictiva, le gusta hacer daño” y reveló que se comunicó con Mario Irivarren para darle su apoyo debido a que la modelo lo acusó públicamente de agresión: “Le dije lo que pensaba, que lo que está viviendo, yo lo he pasado. No por el tema del maltrato, sino que ella habla mal de una persona (...)’', expresó.

Bruno Agostini habló con Mario Irivarren. Foto: composición Instagram Bruno Agostini/Mario Irivarren

Bruno Agostini criticó a EEG

A través de su cuenta oficial en Facebook, el modelo español dio a conocer su incomodidad ante la caída que sufrió Elías Montalvo en el programa “Esto es guerra”: “¿Y ustedes qué creen? ¿Que el ego tan alto de una persona le permitirá bajar la cabeza y llamar a Austin y pedirle disculpas? Elías tenía dos opciones: jugarse la vida y casi quedar parapléjico o la otra opción decirle a un dictador las cosas a la cara… aunque después te expulsa y te deja sin trabajo por hablar… ¿COMO SE LLAMA ESO?. Y aunque nadie hable de esto otro, hablaré de Tepha Loza, (que) creo que es la que comienza a gritar; qué desespero ver eso desde arriba y (ver) que después te toca a ti y te quieres bajar y no te dejan… YA SE PERDIERON LOS CÓDIGOS”.