Belinda sobre una futura relación: “No está permitido”

Quiere seguir soltera. Belinda declaró sobre su vida personal y sentimental luego de la ruptura con el intérprete mexicano Christian Nodal. Después de todo lo vivido, la cantante se ha mostrado reacia a rehacer su vida romántica.

Es importante recordar que la también actriz y Nodal terminaron su relación en febrero, cuando habían fuertes rumores de una posible boda entre ambos. Luego de esto, Belinda decidió pasar una temporada en España, preparándose para el estreno de su nueva serie para Netflix, “Bienvenidos al Edén”.

¿Belinda quiere seguir soltera?

La intérprete de “Boba niña nice” quiere dedicarse enteramente a su carrera, por lo que una nueva pareja no estaría en sus planes, algo que ella misma “se ha prohibido”. En una entrevista con Ventaneando, la estrella mexicana dijo que, pese a estar soltera, no se siente sola en España, debido a que tiene la compañía de sus amigos y su mascota Cuatro.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, declaró la actriz.

Tras terminar romance con Nodal, Belinda se fue de México. Foto: Belinda/Instagram

Belinda vuelve a estar feliz tras el escándalo mediático por la ruptura con Nodal

La cantante se mostró bastante tranquila y no dudó en agradecerle a sus fans por el apoyo a sus nuevos proyectos luego de los entredichos provocados por el final de su relación con Christian Nodal. La intérprete de “Sapito” tacha esos momentos como situaciones difíciles, que le causaron “mucho dolor”.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes, que me escuchen feliz. No quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor ”, acotó Belinda.

