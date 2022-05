Christian Hudtwalcker: “Si fuese dueño de una empresa, no contrato a nadie de la UCV”

Toda una controversia se ha creado en torno a la tesis de maestría que realizó Pedro Castillo en la Universidad César Vallejo. A pesar de tener 43% de similitud con otras publicaciones, el trabajo de investigación fue aceptado por dicho centro de estudios superiores fundado por César Acuña. En esa línea, el conductor periodístico Christian Hudtwalcker se pronunció en su programa “Sin medias tintas”.

En el espacio televisivo, el comunicador criticó la calidad educativa de la mencionada universidad por considerar como válida la originalidad del proyecto académico del líder político.

¿Qué dijo Christian Hudtwalcker sobre la UCV?

El periodista lamentó que se le haya dado este tipo de facilidades a Pedro Castillo cuando hay muchos estudiantes que se esfuerzan por culminar sus estudios y realizar un adecuado trabajo de investigación. Del mismo modo, aseguró que no contrataría a ningún profesional egresado de la UCV.

“Es una locura lo que ha hecho la Universidad César Vallejo. Se ha burlado, sobre todo, de sus alumnos. Ya no hagas tu tesis, no pierdas tiempo. Si yo fuese el dueño de una empresa y tengo que contratar gente, lo digo con pena por la gente que se ha esforzado en pagar su universidad, no contrato a nadie de la Universidad César Vallejo”, dijo Christian Hudtwalcker con una evidente molestia.

Christian Hudtwalcker ratifica sus declaraciones

Luego de ser blanco de toda clase de comentarios, Christian Hudtwalcker se negó a retirar sus declaraciones sobre la universidad creada por César Acuña. Al contrario, el periodista afirmó que en dicho centro de estudios superiores se priorizan las ganancias económicas.

“Inquisidores, lo siento pues, ratifico lo que dije en el programa sobre la (Universidad) César Vallejo. Es más, tomo las palabras del ilustre Marco Aurelio Denegri cuando refirió que la UCV sorprendió (por) el facilismo que tiene para todo, solo pasa por caja y paga. Le cae a pelo la tesis de Castillo”, escribió en su cuenta de Twitter.