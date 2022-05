Jean Paul Santa María sobre las acusaciones contra María Pía Copello: “Ella no es maltratadora”

No se calló nada. El cantante Jean Paul Santa María recordó sus épocas de bailarín como parte de uno de los programas de María Pía Copello, dónde laboró desde los 9 a los 12 años, y aseguró que nunca fue testigo de ningún tipo de maltrato.

Estas declaraciones se dieron luego de que Nataniel Sánchez, y otra joven que también fue parte de su elenco de baile, salieran a decir que Copello tenía actitudes muy negativas con la gente del set, que los gritaba y los trataba mal.

“ Yo trabajé con ella por 3 años siendo parte de su elenco y en todo ese tiempo jamás me trató mal ni me gritó . Al contrario, siempre fue muy buena onda y no solo conmigo, el trato que tenía con todo el elenco era de buena onda y buena vibra, graciosa y divertida”, dijo Jean Paul en una entrevista al Trome.

Pero las cosas no se quedaron ahí, sino que el cantante aseguró que incluso “la vio hasta apoyar económicamente a los chicos cuando lo necesitaban”. Sumado a ello, Santa María recuerda que María Pía era una persona bastante hospitalaria y humilde.

María Pía Copello ha sido acusada de maltratar al elenco de sus programas infantiles. Foto: María Pía Copello/Instagram

“Si había que comer en kiosko, ella comía sin asco ni poses y en esa época ya tenía un estatus elevado. Siempre fue sencilla y buena onda”, declaró el intérprete.

Jean Paul relata que tiene una imagen muy positiva de ella de sus años como joven bailarín en el elenco. “Era bromista, chacotera y todo lo que quieras, pero no maltratadora”, aseguró.