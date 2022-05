Kukuli Morante y los otros actores que no volverán a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”

“Al fondo hay sitio” tiene a todos sus fanáticos alborotados tras anunciar su tan esperado regreso para el 2022. Luego de cuatro años fuera del aire, uno de los programas más vistos de América TV regresa a las pantallas de todos los peruanos para hacernos divertir con nuevas ocurrencias.

Aunque el estreno de la serie ya es un hecho, aún hay muchas dudas referente a las personas que formarán parte de este nuevo proyecto. Entérate de quiénes serán los actores que lamentablemente no estarán en esta etapa del fenómeno televisivo.

Kukulí Morante

Kukulí Morante, actriz que dio vida a Gladys Rengifo durante varios años, contó en una entrevista que estaría encantada de formar parte del elenco de “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, la producción de la serie no se ha contactado con ella hasta el momento.

“ Me encantaría que regrese ‘la Gladys’ . No me han llamado aún y, si se da genial, lo conversaremos; si no, les deseo toda la buena vibra y que sea un éxito, como siempre... y que nosotros disfrutemos de reír al verlo”, comentó la actriz para El Popular.

Asimismo, agregó que, de volver, le gustaría darle un nuevo giro a su antiguo personaje. zaD”Han pasado muchos años, y entonces cada personaje va regresar con algo nuevo, todo va ser nuevo para el espectador”, manifestó.

Kukulí Morante habló de "Al fondo hay sitio". Foto: captura América TV / GLR

Marco Zunino

Aunque poco se ha hablado de una posible participación del artista en la nueva temporada de la famosa telenovela peruana, Marco Zunino fue consultado por las cámaras de La República a la salida de un evento de beneficencia en el que se presentó como embajador y brevemente descartó su presencia. “No”, fue la corta respuesta que dio a la reportera entre risas.

No obstante, el que no diera motivos o aclaraciones al respecto deja una ligera esperanza para todos los seguidores, quienes piensan que el actor podría unirse en el futuro.

Nataniel Sánchez

Pese a que afirmó en reiteradas oportunidades que no estaría en la temporada 2022 de “Al fondo hay sitio”, se comenzaron diversas especulaciones sobre un presunto regreso sorpresa de Fernanda de Las Casas.

Todos estos rumores se disiparon por completo cuando la joven aclaró que su vida actualmente es en España, razón por la cual descarta completamente estar en este nuevo proyecto de América TV.

“No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España. La gente cree que es fácil, pero no. Yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo . ‘Al fondo hay sitio’ es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco”, manifestó.

Así luce Nataniel Sánchez actualmente, más conocida por dar vida a Fernanda de Las Casas. Foto: composición América TV/ Grupo GLR

Mayra Couto

A raíz de las últimas acusaciones de acoso que hizo la actriz en contra de su excompañero de reparto, Andrés Wiesse, su presencia en el programa era casi imposible. Como se recuerda, la joven compartió su testimonio luego que el actor fuera acusado de acoso a través de Instagram.

“Quiero decirte que yo también me he sentido acosada por ti (…) No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó Mayra Couto mediante redes sociales.

Mayra Couto interpretó a Grace de Al fondo hay sitio. Foto: Instagram / @coutomayraof

Andrés Wiese

Uno de los personajes más recordados de la serie sin duda alguna es Andrés Wiese. Si bien el actor no ha dejado de participar en series de dicha casa televisiva como “Junta de vecinos”, ha indicado que desea explorar nuevos rumbos como artista. De esta manera, descartó volver a ser parte de “Al fondo hay sitio”.

“A pesar de haber terminado hace años (‘Al fondo hay sitio’), la gente sigue viendo las repeticiones y la disfrutan. Yo, por mi lado, sigo trabajando y tratando de escoger historias y personajes que me interesen interpretar, como en este caso con Sebastián en JDV. Lo demás no lo puedo controlar, pero está bien que nos recuerden”, detalló.

Así luce Andrés Wiese actualmente, más conocido por dar vida a Nicolás de Las Casas. Foto: composición América TV/ Grupo GLR

Tatiana Astengo

La icónica intérprete de Reina Pachas decidió poner punto final a su papel como la esposa de Lucho González. Tatiana Astengo dijo en su cuenta de Twitter que no traerá de vuelta a su popular personaje porque “ya no había más para explotar en la serie, al menos en lo que respecta a Reina”.