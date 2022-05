Inka Carlos Iglesias: “No sigo tendencias, sigo una propuesta enfocada en mis raíces”

Inka Carlos Iglesias continúa cautivando corazones en el extranjero. El joven oriundo de Chiclayo, que emigró a Estados Unidos para poder internacionalizar su carrera artística, sorprendió a propios y extraños luego de anunciar repentinamente que quería dejar de hacer latin pop para convertirse en un difusor del género musical urbano andino.

En entrevista con La República, el cantautor mencionó cuáles son sus planes artísticos a corto plazo y afirmó que asistirá a “Magaly TV, la firme” y “Esto es guerra” en el mes de junio como parte de promocionar su primer álbum que está próximo a lanzar.

Cambios en su propuesta

Pese a que sus inicios estuvieron constituidos por el latin pop, Inka Carlos Iglesias decidió renovar su propuesta musical e imagen artística luego de haber sido invitado a un evento de música folclórica por Pelo de Ambrosio, donde ambos compartieron escenario con William Luna, Max Castro, entre otros.

“Me gustaba el latin pop, componía las canciones, coproducía con otros productores, pero no me sentía al 100% identificado con lo que estaba haciendo”, contó el artista a La República.

Carlos asistió al evento que tuvo lugar en el Parque de la Exposición y comentó que al escuchar el repertorio de sus colegas peruanos pudo reconectarse con sus raíces. “Fue ahí cuando dije: ‘bueno, eso es lo que yo quiero hacer’. Comencé a llorar durante horas hasta que acabó el concierto. Me sentí muy identificado y conecté conmigo mismo”, agregó.

- ¿Te tomó mucho tiempo contemplar la decisión de fusionar el género urbano con el andino?

No, fue al instante. Sentí que eso era lo que yo estaba buscando. Hubo un productor que se molestó mucho con mi decisión porque me dijo que me estaba yendo bien con el latin pop y que no debía empezar desde cero con otra imagen, con un género que no existía.

Inka Carlos Iglesias utiliza instrumentos musicales como la zampoña y la quena en sus temas musicales. Foto: Instagram

El éxito de Inka Carlos Iglesias

Han pasado tres años desde que su aventura comenzó y desde que su instinto pudo más. Inka Carlos Iglesias comentó que su proyecto independiente le ha abierto muchas puertas pese a no tener una gran audiencia ni una gran cantidad de seguidores en sus plataformas sociales.

“En Norteamérica, soy el artista peruano underground más blogueado en los Estados Unidos. No damos shows grandes, no son show masivos, sin embargo, es algo completamente orgánico. Soy una persona que no se basa en seguidores ni tampoco soy un artista que está metido en las redes sociales, porque trato de trato de mantenerme balanceado en lo que a mí me gusta y lo que a mí me nace ”, señaló, entre risas, al otro lado de la pantalla.

Estamos tratando de mantenernos independientes para estar fuera de de limitaciones. Nos gusta ir contra la corriente, por eso es que también nos toma cierto tiempo en ‘pegarnos’, pero lo que buscamos con este proyecto no es realmente fama ni dinero, sino difundir nuestra música.

- Tu música ha tenido un rápido ascenso en la industria musical y ha llegado al mercado internacional, ¿a qué crees que se deba el éxito de tu propuesta?

La autenticidad. Siempre estamos proyectando eso, lo que completamente es algo nuevo. Estamos fusionando instrumentos milenarios y los estamos trayendo a algo completamente contemporáneo. El proyecto Inka no sigue tendencias, sigue una propuesta netamente nativa, americana, enfocada y concentrada en sus raíces, en su folklore, en su cultura.

- El teaser de tu tema “Si te vas” tuvo una gran acogida por parte del público, ¿cómo tomaste este recibimiento?

Lo tomo con calma y con serenidad. Es lo que la música me ha enseñado en este negocio. Uno puede sonar en la radio, estar ‘pegando’ por un par de meses, pero si no sacas un segundo sencillo que tenga la misma fuerza, dejas de sonar.

Y qué bueno que menciones a mi canción “Si te vas”, porque aún no ha sido lanzada de manera oficial. El teaser de YouTube muestra lo que Carlos Iglesias está haciendo porque ahora tengo una nueva imagen y necesitaba darla a conocer para no desaparecer.

El lanzamiento oficial es el mes de junio, donde también estaremos lanzando “Para que te lo goces”, que es otro tema muy, muy bueno.

Habló con Paolo Guerrero

- El estreno de tu tema “Guerrero” (2018) te abrió una gran cantidad de puertas. Escribiste este tema justamente por la situación de Paolo Guerrero de si entraba o no al Mundial en ese año.

Sí, estamos conversando para que el hip hop andino ‘Guerrero’ sea parte del soundtrack de la serie de Netflix de Paolo, que va a salir este año. El tema fue seleccionado por la revista Billboard como referente a la Copa del Mundo y logramos conseguir entrevistas en países en donde ni siquiera hablan español, como Noruega.

- ¿Paolo Guerrero llegó a saber del tema o se comunicó contigo para agradecerte por haber escrito una canción sobre él?

Sí, hablé con Paolo Guerrero. Él me pasó el contacto del productor de la serie en marzo del 2021. Como fui futbolista, tengo muchos amigos que juegan en la selección. Me dieron su número, le hice escuchar la canción y fue súper buena onda porque siempre estuvo dispuesto a ayudar de manera desinteresada.

Su paso por Billboard

Carlos Iglesias fue el único peruano invitado a la edición número 28 de los Billboard Latin Music Awards. En su paso por la gala, pudo compartir con artistas de talla internacional como Rauw Alejandro, Juanes, Tainy, Bad Bunny, Karol G, Mau y Ricky, entre otros.

Carlos Iglesias y la 'Bichota' Karol G posaron juntos en los Billboards Latin Music Awards . Foto: Instagram

Carlos Iglesias coincidió con los hermanos Montaner en la edición n°28 de los Billboards Latin Music Awards. Foto: Instagram

Al respecto, el cantante mencionó que fue “una noche mágica” y quedó enteramente sorprendido con cómo el mundo recibe a la música andina peruana. “Pero en Perú no pasa eso. Por eso, dirijo mi música hacia la gente joven”, remarcó.

Asimismo, el pasado mes de abril, Carlos estuvo presente en los Latín American Music Awards 2022, donde compartió gratos momentos con integrantes de la banda Black Eyed Peas.

“Ahí, estuve con muchos artistas grandes del género que se están abriendo puertas. A pesar de que llevo 16 años como cantante, me ha tomado mucho tiempo poder colocarme donde estoy y sigo trabajando para superarme . Toma tiempo hacer algo diferente, pero me siento contento, porque a pesar de que llevamos ya varios años tratando de difundir esta nueva propuesta, ya hay artistas en Perú que están haciendo proyectos similares”, recordó mientras esbozaba una sonrisa.

Evento fue realizado en Las Vegas. Foto: difusión

Lanzamiento de su primer álbum

Este 2022, Inka Carlos Iglesias lanzará los 11 temas de su primer disco, los cuales “están casi cuajados”.

“El nombre del álbum será ‘Inka’ y ya tenemos cuatro videoclips hechos junto a otras canciones que todavía no hemos lanzado. El plan de trabajo es hacer un lanzamiento cada mes y medio con canción y vídeo y no parar hasta enero o febrero del siguiente año. Tenemos un formato de musical. Un poquito más anglosajón, más americano”, precisó el artista.

- ¿Tu álbum tendrá colaboraciones con otros artistas del género urbano? Si es así, ¿podrías dar algunas pistas de quién se trata?

Sí, se vienen colaboraciones con dos artistas puertorriqueños y uno colombiano. Nuestra motivación es poder abrir puertas a los nuevos talentos. Ser pioneros de un nuevo género musical no es nuestro interés, sino empujar a las nuevas generaciones a que también se atrevan a meterle un charango, un cajoncito, unas zampoñas a las producciones que están haciendo.

- Acabas de arribar a Miami, ¿qué planes artísticos tienes por allá en este momento?

Ahora ando en el estudio haciendo trabajos para otros artistas. (Mi equipo de trabajo y yo) componemos para varios artistas grandes. Estamos terminando los proyectos para estos músicos.

También planeamos lanzar en los próximos meses el video musical de ‘Perreito andino’. En el mes de junio, estaremos en Perú promocionando el proyecto en el programa de la señora Magaly Medina. Nos ha dicho que está muy en nuestra música y nos dará un espacio en su programa. Al señor Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’, también le ha gustado mucho la propuesta y vamos a presentarnos por allá también.