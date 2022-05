Alberto Plaza se confiesa: “He dedicado mi vida a adorar a la mujer, a amarla, a ensalzarla”

El cantautor chileno Alberto Plaza se encuentra emocionado por su próximo concierto en nuestro país, el cual tuvo que ser suspendido debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Si no hay ningún imprevisto, el baladista se reencontrará con su fanaticada peruana este sábado 4 de junio en el Gran Teatro Nacional de Lima.

“Me siento agradecido con la posibilidad de que me escuchen, que vayan a mis conciertos. En Lima será muy especial porque es un teatro precioso. Haremos un concierto, preparado con mucho cariño, para un público que quiero mucho, que me ha recibido siempre con tanta hospitalidad. Realmente es una alegría volver, espero que (el concierto) les guste mucho”, expresó Alberto Plaza, quien regresa a Perú para celebrar sus 35 años de carrera artística. Las entradas siguen a la venta en Joinnus.

El artista chileno, radicado en Miami, habló de su relación con nuestro país, de su nuevo disco Mejor estar en compañía y de los haters que tiene en las redes sociales, que el año pasado rechazaron un concierto online con más de 10.000 ‘No me gusta’. Según el intérprete de “Ahora”, las críticas no le afectan. “Tienes que asumir que va a haber comentarios positivos y negativos”, indicó.

¿Cuál es tu relación con el Perú en el ámbito musical?

Tengo una historia de mucho cariño con el Perú, a partir de mis giras por allá. He tenido la oportunidad de conocer muchas expresiones musicales que me fascinan. También aprendí en mi niñez y adolescencia, pues escuchaba mucha música del altiplano. Perú tiene su sello, tiene presencia.

¿Sientes que en el mundo artístico hay mucha hipocresía? ¿Hasta qué punto es importante la crítica?

Tengo como norma no omitir opiniones sobre otros artistas. Les tengo mucho respeto.

¿Pero a ti sí te critican duramente en redes sociales?

Tengo una filosofía de vida. Nada me lo tomo personalmente. Cuando hay alguien que me critica, no lo tomo como un ataque personal, no le doy mayor importancia a las críticas. De hecho, me entretiene mucho ver a los haters en Twitter. Me entretengo mucho, son tan predecibles. Aprieto un botón y saltan rápidamente.

¿En esta época, en medio del empoderamiento femenino, crees que hay letras tuyas que no van en ese camino?

En absoluto. Me siento profundamente orgulloso de todas las canciones que he compuesto para la mujer. He dedicado mi vida a adorar a la mujer, a amarla, a ensalzarla, a darle un lugar maravilloso. Les he dedicado buena parte de mi producción musical y de mi inspiración. Merecen respeto, amor y mucha admiración. Con respecto a las canciones de desamor, solo son experiencias.

Son 35 años de carrera y sigues haciendo música, pudiendo seguir haciendo show solo con tus grandes éxitos. ¿Por qué lo haces?

Siento que es la necesidad de todo artista, de mantenerse creando, generando obras y comunicando lo que hacemos. Estoy convencido que seguiré creando hasta el día que no esté acá.

Antes de su concierto, el chileno Alberto Plaza envió saludos a sus seguidores peruanos. Foto: Difusión

¿Qué se viene para Alberto Plaza?

Estoy preparando un disco nuevo de duetos, con canciones mías que son grandes éxitos. Este disco me tiene orgullosísimo y muy feliz. Se llama Mejor estar en compañía. Es el más importante de mi carrera. Saldrá el próximo año.

¿Algún artista peruano?

Hay artistas increíbles. Entre ellos está Gian Marco, con quien grabé “No me quites la ilusión”. Quedó increíble. Estoy feliz de que me esté acompañando en este disco, nos tenemos un cariño entrañable de muchos años, admiración mutua. Realmente quedó increíble la canción. Estoy esperando el momento de poder mostrársela. Primero saldrán a la luz los dúos con Gian Marco y Manuel Medrano, gran artista colombiano.