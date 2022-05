Guillermo Dávila: “Yo no he cometido ningún atropello humano”

“Yo no he asesinado a nadie. ¿Pedirle perdón, a quién?”, responde Guillermo Dávila. El cantante venezolano es menos cortés que hace dos años, cuando anunciaba su regreso a Perú para conocer a su hijo Vasco Madueño y dar un concierto luego de dos décadas. “Yo no estoy de acuerdo con el abandono de los niños, pero tampoco estoy de acuerdo con una cantidad de cosas”, nos decía en ese entonces.

Hablamos unos minutos con Dávila ad portas de su concierto en el Círculo Militar, que cambió de fecha para el 25 de junio. En su primera respuesta, desde el teléfono de su mánager, retoma la polémica. “Los conciertos (del año pasado) estuvieron muy bien, aunque...siempre siendo opacado por la noticia, tú sabes, la de siempre, pero todo bien, todo chévere”.

Como se sabe, tras su llegada en el 2021 como jurado de ‘La voz’, no solo recibió críticas del público, sino que provocó el malestar de su hijo, quien expuso en Instagram lo siguiente: “La vez que quiso venir a querer arreglar las cosas en el 2020 no fue más que un intento suyo de querer hacer negocio. Pues cuando empezó la pandemia, desapareció como siempre lo hace”. En otro momento dijo que Dávila nunca le había pedido “perdón por nada en 19 años”.

En agosto se hizo la prueba de ADN y terminó con el reconocimiento público de su hijo a través de sus redes sociales e incluso fue felicitado en el programa. “Soy muy vulnerable porque soy un tipo público. Entonces, si lo hago de una forma, está mal, y si lo hago de otra forma, también”, nos dijo ayer ya que Vasco Madueño rechazó inscribir su apellido en Reniec y cuestionó lo mediático. “¿Qué tiene que ver el canal con eso? Más de una vez hablaba con él, le decía por qué no vienes para hablar, ya que estás grande y no sé qué. Y me decía: ‘No puedo porque estoy en un pueblo lejano (vive en Lamas) y no puedo porque tengo clases’. Luego me llama alguien de mi prensa y me dice que está saliendo en un programa hablando pestes. Pero eso lo maneja mucha gente, no es él”.

Según Dávila, la comunicación con su hijo, que inició una carrera como cantante lírico, se detuvo. “Yo siempre trato de comunicarme con él. Mira, uno no puede manejar las voluntades de los hijos. Ni de los hijos que están dentro de un matrimonio ni los hijos que están fuera. Uno siempre quiere cosas buenas, por supuesto, pero de ahí a querer manejarlos para tus soluciones y necesidades, eso está mal”.

El venezolano dice que no ha sentido “rechazo” durante sus conciertos en Perú. Pero tampoco ve necesario hacer mea culpa. “Yo lo que he tratado de intentar es un acercamiento con ese niño y, bueno, ya intenté absolutamente todo, hasta me dejaron esperando (en Reniec). Por qué no me piden perdón a mí con todas las injusticias que lograron cometer”.

Al finalizar la llamada, Dávila dice que quiso hacer música con su hijo, quien está solventando sus estudios. “Siempre he buscado la forma chévere de que alterne conmigo. Yo soy un profesional, pero aparecieron empresarios con la brillante idea de hacer un concierto con Vasco. La burla y el circo no los manejo yo”.

Quizá por ello, Dávila pierde los papeles cuando habla de las críticas por su regreso. “Que me dejen en paz y hagan su vida tranquilos. Yo no he cometido ningún atropello humano y tampoco voy a ser víctima de ninguno. Además, ya todo eso pasó y vienen a escribir sobre esto hace dos días: ‘Paternidad irresponsable’ ¡Dios mío! Discúlpame, pero todo esto se terminó, se acabó con la espera mía, pasando toda una mañana esperándolo, pero no iba a llegar porque no le iba a convenir, porque se iba a acabar la historia, de más noticias y más enfermedad con esa historia”. ❖