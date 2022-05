Ethel Pozo sobre invitar a Anthony Aranda y Melissa a su boda: “No me pongan en aprietos”

¡Se fue con tondo! Anthony Aranda reapareció en “Esto es Guerra”, luego de superar una fuerte lesión que lo mantuvo alejado de la competencia. Ya finalizado el programa, fue abordado por las cámaras de “América Hoy”, quienes le preguntaron sobre su encuentro con Ethel Pozo en un concierto y sobre la boda de la conductora del matutino.

Y es que es importante recalcar que, hace unos días, el ’Gato activador’ y Melissa Paredes se cruzaron con Ethel Pozo, sus hijas y su novio Julián Alexander en el concierto de Rauw Alejandro. Pese a que en un inicio se dijo que no se habían saludado, la conductora de “En esta cocina mando yo” desmintió la información, mostrando una foto de Paredes y ella juntas.

Siguiendo esta línea, Edson Dávila llegó al backstage de EEG para preguntarle a Anthony Aranda si consideraría asistir a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, planificada para celebrarse este año.

“ Si Melissa me invita, yo voy, como dice (Ethel) que Melissa es su amiga, yo voy ”, fue la sorpresiva respuesta del exbailarín de “El gran show”.

Los conductores del matutino se quedaron sorprendidos tras las declaraciones del chico reality, especialmente porque Pozo se ha mostrado en contra de la relación que Melissa y Anthony llevan.