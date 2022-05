Patricia del Valle es la modelo peruana del momento. Después de haber sido la protagonista de distintas revistas de moda como Annabelle y Vogue, la ganadora del Premio Modelo LIF Week Otoño Invierno 2019 detalla cómo ha sido su viaje en la pasarela. En esta entrevista exclusiva con La República, Patrcia revela los detalles detrás de sus desfiles para Dolce & Gabanna.

Patricia del Valle conoció el mundo de las pasarelas inesperadamente

Patricia del Valle se animó a revelar que su primera pasión era el teatro. Asimismo, confesó que nunca había pensado que terminaría dedicándose al modelaje: “Yo estaba estudiando actuación. Siempre quise ser actriz. Hace tiempo, ahora ya no. Nunca se me había pasado por la cabeza dedicarme al modelaje. De repente, una vecina se me acercó y me dijo que estaba buscando una mujer alta porque se estaba graduando de su instituto de diseño de modas. Ella se había comprometido enseñarme cómo desfilar y usar tacos. Entonces, acepté. Al comienzo no quería porque no lo había pensado. Así fue que hice mi debut en un desfile. Esto fue en octubre del 2012”.

¿Cómo surgió la oportunidad de participar en concursos de modelaje?

“Luego del evento, se me acercó un fotógrafo. Me dejó su tarjeta y lo contacté. Empecé a modelar para una ferias de Barranco donde venden ropa. Al comienzo, no me pagaban. Recibía una prenda o accesorio como canje. Poco a poco, desde el 2012 al 2016, me dediqué a este tipo de modelaje. Me gustaba porque sentía que era ‘lo mío’. Aunque no sabía posar ante la cámara, sentía bastante confianza. En el 2016, me enteré que se estaba organizando el concurso de modelaje Elite Model Look. Semanas después de que me presenté, me enteré de que había clasificado como una de las 12 finalistas. No obstante, luego me enteré que no quedé pero seguí modelando los fines de semana”.

Otro capítulo interesante en la vida de Patricia fue el impulso que le dio un simple “cambio de look” a su carrera como modelo. Según ella, algunos centímetros menos de cabello la hicieron lucir más “interesante” para las agencias y los diseñadores:

“En el 2018, me corté mi cabello. Yo lo tenía bastante largo. Yo resalto este hecho porque, a partir de ese cambio de apariencia, me fue muy bien en el modelaje. Me empezaron a llamar más marcas. Me empecé a preguntar si es que sucedió por mi corte de cabello. Decidí mantener este corte hasta ahora”.

Patricia del Valle afirma que su cambio de look la ha beneficiado. Foto: Instagram

¿Cómo impactó tu embarazo en la carrera de modelo que ya estaba desarrollando?

“Me enteré que estaba embarazada unos meses después de ganar el Premio Modelo LIF Week Otoño Invierno 2019 y participar en Bolivia Fashion Week. Por más que yo quería enfocarme en mi carrera de modelaje y llevar mi trabajo al extranjero, decidí que iba a enfocarme en esta nueva etapa de mi vida. Cuando tenía algunos meses de embarazos, una agencia me escribió para decirme que quería contratarme para modelar afuera. A esta, y otra más, le tuve que decir que no. Cuando mi hija nació, a tan solo tres meses de haber dado a luz, otra agencia me escribió para salir del país. Yo le respondí que, si podía esperar hasta que mi bebé cumpliera mínimo seis meses, yo estaría de trabajar con ellos. Como no pudieron esperar, no se dio pero no me desesperé. Tiempo después, cuando mi pequeña ya tenía 10 meses, me contactó una agencia de modelos en Costa Rica para decirme que les interesaba mi perfil y que deseaban que les enviara unas fotos para ver la posibilidad de realizar algún casting para una marca europea. Me citaron, asistí y, dos semanas después, me dijeron que otra agencia en París quería trabajar conmigo. Firmé y en 2020 hice mi primer viaje a Francia”.

Patricia del Valle junto a su pequeña hija. Foto: Instagram

“No sabía nada de francés y, con el poco inglés que podía hablar, no lograba comunicarme. Después de dos semanas, en las que no había día que no había alguna audición, entendí que con mi talla (1.75 mts) era una de las más pequeñas. Las demás eran bastante altas. Eso me daba desconfianza, así como el idioma. No podía entablar ninguna conversación o hacer amigos. Felizmente, quedé para tres shows en la que sería mi primera Milán Fashion Week. Después de París iba a ir a Londres pero llegó la pandemia y tuve que volver a casa”.

Antes de que el Coronavirus detuviera sus planes, Patricia se convirtió en la protagonista de una de las portadas de moda más importantes a nivel regional. Estaba en París cuando conoció a Angela Kusen, estilista peruana que estaba trabajando en la misma ciudad. De acuerdo a lo que comenta Patricia, Kusen tenía contactos con la revista Vogue México y Latinoamérica, y fue así como surgió la idea de hacer una colaboración juntos. Si bien al principio parecía que todo se iba a complicar, por temas de coordinación entre su agencia ‘madre’ y aquella que la acogía en Francia, todo terminó siendo un éxito. Para Patricia, este es uno de sus mayores logros como modelo internacional y recuerda con cariño esta experiencia.

Patricia del Valle sobre el desfile de Dolce & Gabanna: “Me sentí muy cómoda”

¿Esperabas alcanzar ese reconocimiento por desfilar en la pasarela de Dolce & Gabanna en la última Milán Fashion Week?

“Estaba nerviosa porque todas las modelos, de todas partes del mundo, estaban aquí (en Milán). Me emocioné al ver que habían bastantes chicas en las pasarelas, como lo era antes de la pandemia. El idioma ya no era un problema, estaba estudiando inglés. Mi agencia y el soporte que me dieron fue increíble, me ayudó a poder dar lo mejor de mí. Es una de las mejores agencias que me tocó, me alentaba y me recordaba mi agenda de cada día. El show más grande en el que participé fue el de Dolce & Gabanna. Me sentí muy cómoda en Italia, quiero volver. Ya estoy haciendo las coordinaciones para ir, me sentí muy bien en Italia. Siento que es un país en el que quiero seguir trabajando. Estoy esperando retornar en septiembre”.

Patricia del Valle participó en el desfile Dolce & Gabanna de Milán Fashion Week 2022. Foto: Instagram

“La vida de modelo no tiene un lugar fijo. Hoy día puedo estar aquí y mañana en Europa. Al menos por unos meses, no puedo viajara allá por temas legales. Tengo que esperar 90 días para entrar a territorio europeo. Sin embargo, me mantengo trabajando aquí con algunas marcas. Me encanta trabajar con los diseñadores nuevos porque están más dispuestos a experimentar en temas de fotos editoriales”.