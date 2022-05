Gian Marco sobre presunto plagio de Alicia Keys: “La melodía es prácticamente la misma”

Gian Marco Zignago causó gran controversia luego de la entrevista que tuvo con Carlos Orozco para el canal de YouTube “Ventana de emergencia”, donde habló de muchas cosas respecto a su exitosa vida profesional, así como un supuesto plagio de uno de sus temas.

En la conversación, el cantautor de 51 años reveló que la popular cantante estadounidense Alicia Keys habría copiado el tono de una de sus canciones.

“Yo, en el disco ‘Intuición’, tengo un tema que canté con Carlos Rivera. Cuando lo empecé a escribir, le hice una intro y, en el 2019, escucho a Alicia Keys en una versión, no me acuerdo con quién, y es prácticamente lo mismo ”, declaró Gian Marco.

El cantante peruano especificó que su tema fue escrito en el 2016, por lo que pudo haber sido posible que la intérprete de éxitos como “Empire state of mind”, “If ain’t got you” y “Fallin” se haya enterado de la canción.

“Me sorprendió, porque tiene cosas muy similares. Es más, la canción de ‘Intuición’ salió en el 2018, pero la hice en el 2016. La gente cree que se hizo en el mismo año, pero esas cosas pasan. Es importante que los chicos nuevos conozcan del negocio, no se confíen”, dijo Zignago.

“En la música puede existir eso, porque también hay líneas melódicas, que son secuencias melódicas, donde yo puedo tocar con cuatro notas 20.000 canciones. El tema es cuando la línea melódica es igual”, explicó el escritor de “Te mentiría”.

Pese a esto, el cantautor dijo que no pensaba enviarle una carta notarial a Keys, pero que sí consideraba que era un tema importante para mantener informados a los artistas nuevos respecto a los derechos sobre sus repertorios.

“No, no convirtamos eso en un tema; no es algo que a mí me haya vuelto loco, sino que dices ‘qué loca es la música’. Aparte, lo noté porque alguien me lo comentó”, mencionó Gian Marco.