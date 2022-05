Florinda Meza reveló fotografía inédita que le tomó su esposo Chespirito

A través de la red social Instagram, la actriz Florinda Meza compartió una fotografía hecha por su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños en épocas de su juventud.

Según relata en su publicación, al popular Chavo le encantaba fotografiarla de forma intempestiva y sin que ella se diera cuenta. Incluso, le recordaba lo bonita que era.

“A mi ‘Rober’ le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aun sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía: ‘Es que hasta dormida eres bonita’. Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre”, escribió.

La instantánea trajo revuelo en los seguidores de la expareja mexicana / Foto: Instagram

Inmediatamente, sus fanáticos no dudaron en admirar su belleza y en recalcar lo mucho que extrañan al actor y a sus creaciones televisivas.

¿Qué es de la vida de Florinda Meza?

En la actualidad, Florinda Meza viene planeando el retorno a la televisión de las series “Chespirito” y “El chavo del 8″. Sin embargo, los procesos legales en los que se encuentran ambas creaciones de Gómez Bolaño vienen retrasando su llegada.

A la par, la actriz está evaluando escribir su biografía e incluir hechos de su matrimonio con su amado ‘Rober’ para compartirlo con todos sus seguidores.

“Yo voy a hacer mi propia biografía y, en ella, tendría que estar mi Roberto y en la de él tendría que estar yo porque de sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 conmigo, o sea, no hay manera de separar al uno del otro”, detalló al medio El Universal.