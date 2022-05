Tomás Mayer-Wolf: “Les Luthiers hace humor que trasciende el tiempo”

Tomás Mayer-Wolf fue uno de los ‘fichajes’ de Les Luthiers hace seis años. El grupo ganador del Premio Princesa de Asturias no incorporaba nuevos integrantes, pero ha tenido que hacer cambios tras la muerte de Daniel Rabinovich y la decisión de Carlos Núñez Cortés de dejar los escenarios. “Estuve dos años como reemplazante y en el 2017, cuando Carlos Núñez Cortés se retiró, pasé a ocupar su lugar y a formar parte de la formación titular”, comenta en términos futbolísticos el músico de formación. “Es que es una buena analogía el fútbol”, dice sobre la propuesta que continúa con él, Carlos López Puccio y Jorge Maronna como fundadores. “Ellos están bien, están vitales. Son el corazón de Les Luthiers”.

Mayer-Wolf tuvo su primera presentación como parte del elenco principal en Perú, en la última visita que hicieron en el 2017. “Carlos Núñez es irreemplazable, ha marcado un camino en el grupo. Yo entré para ocupar el lugar que él dejó vacío y traté de poner mi estilo. Ha sido muy lindo, creo que la gente ha aceptado los cambios más allá de que se extrañe a Carlitos, a Daniel y a Marcos Mundstock, que son personas sumamente importantes para la historia del grupo”.

El 3 junio presentan en el Jockey Club el espectáculo ‘Viejos hazmerreíres’, que se basa en ‘Radio tertulia’. “Es una linda antología”, agrega el artista de 39 años que creció escuchando la música y las bromas de Les Luthiers. “Mis padres me ponían los casetes cuando íbamos en el auto, en el coche de viaje escuchábamos Les Luthiers. O sea, yo ya era fan desde pequeño, los iba a ver, me gustaba mucho ir al teatro. La gente me suele preguntar si era algo que había soñado y digo que no, porque no es algo que uno sueña, es algo que se ha transformado en una institución y que uno como músico, como actor, nunca piensa en que va a ser parte. Fue una sorpresa”.

Les Luthiers son grupo de músicos-actores-humoristas argentinos. Foto: Les Luthiers/Instagram

Recuerda que los fundadores bromean aún con el día de su ingreso. “Cuando me llamaron para el casting hasta parecía un poco soberbio y nos hemos reído al respecto. Es que me descolocó tanto el llamado que no entendí para qué era. Estaba impactado”. A Mayer-Wolf lo llamaron al escenario y desde ese día continúa en el grupo. “Tenían función ese día. Me dieron la bienvenida y me dijeron: Bueno, ¿estás listo? Me pusieron el micrófono y empecé de una, sin anestesia, como decimos aquí”.

Para el artista, el reto está en “mantener la excelencia” en la música, como sucede con el humor de Les Luthiers, que resulta atemporal. “Hay chistes que se escribieron hace 30 años y la gente se sigue riendo igual, no hemos cambiado ni una coma. Es un producto único. El grupo supo construir un estilo propio, combinando el uso de la palabra con humor inteligente, el humor que no sea vulgar. Combinar eso y abarcar muchos géneros musicales. No han hecho humor con la tapa del periódico ni con personajes públicos, y han utilizados instrumentos informales como baldes y duchas. Algo que me llamó la atención cuando entré es la constante atención al detalle, siempre tratando de pulir, de corregir algo que no funciona”.

De hecho, comenta que el humor como tal está bajo la lupa porque hay más conciencia social que antes. “Siempre se trató de hacer humor sin herir susceptibilidades, humor no con la gente y no con las minorías. Con el tiempo se ha hecho más difícil, porque cada vez se puede herir más y uno tiene que tener cuidado”.

En Argentina han señalado que Les Luthiers busca dejar una nueva generación y Mayer-Wolf opina: “Tenemos mucha gente joven en las funciones, eso nos da mucha esperanza en el futuro, nos dice que el humor nuestro, blanco y familiar, es un humor que trasciende fronteras y que trasciende también el tiempo. Acabamos de hacer una gira de dos meses por España. Personalmente, voy a estar hasta que me dé el cuerpo”.