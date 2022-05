Diego Alonso defiende el concepto erróneo sobre los DJ: “No es solamente alguien que pone música”

Los años en pandemia le otorgaron a Diego Alonso una nueva oportunidad de reinventarse dentro del mundo de la música y explorar géneros a los que no estaba acostumbrado. En 2021, con la reactivación del sector cultural, vio la oportunidad de avanzar profesionalmente haciendo una gira por distintas ciudades del país.

Gracias al gran alcance que ha logrado, está en busca de métodos revolucionarios para que el público deje de pensar que cualquiera puede ser un DJ, pues se considera un artista capaz de producir contenido original y no solo remixes. “He podido mostrar mi arte de una mejor manera a un público más grande al que estaba acostumbrado antes de la pandemia y ese cambio para mí ha sido brutal”, comentó anteriormente para Conciertos Perú.

En una entrevista con La República, Diego Alonso nos cuenta qué es lo que se necesita para ser un DJ completo, cómo surgió la colaboración con Explosión de Iquitos y con qué cosas nuevas nos sorprenderá en lo que queda del 2022.

DJ Diego Alonso piensa iniciar una gira por el extranjero en el 2022. Foto: Veltrac Music

¿Qué tan versátil debe ser un DJ para poder adaptarse a todos los géneros musicales?

Al principio, yo creo que todos tendrían que saber mezclar de todo, alguien que recién va a empezar sí debería saber un poco de todo. Sin embargo, en el camino, creo que cada uno ya va escogiendo su destino. En este caso, yo estoy enfocado más en lo urbano, en la huaracha, en la música electrónica. Dentro de mis sets siempre trato de poner una cumbia, una salsa, o algo antiguo que haga recordar, porque esa es, más o menos, la temática que yo tengo. Sé que hay algunos DJ que solamente tocan electrónica, hay otros DJ que solamente tocan reggaeton, pero mi amor por todos los géneros musicales es grande.

Muchas personas tienen un concepto errado sobre los DJ. ¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir al dedicarte a esto?

Sí o sí, la idea es trascender, que todo el mundo conozca la música que estoy llevando y que el concepto de un DJ/productor no sea solamente alguien que pone música, sino de un artista que, en verdad, te puede hacer la fiesta, puede lograr que cambien las emociones. Ya nos hemos dado cuenta que hay un espacio para todos, hagas lo que hagas.

Entonces, ¿consideras que un DJ es como un artista?

Es un artista más, es como si fuera un músico, un productor, un cantante, un arreglista. En mi caso, estamos viendo cuándo voy a hacer producciones nuevas, remixes nuevos y música propia.

¿Qué aventura o experiencia te ha regalado esta carrera y como así inició tu paso por este rubro?

Todo el verano tuve un tour llamado “Pa perrear llorando”, esto ya ha llegado a su fin y ahora estamos armando un nuevo show que todavía no tiene nombre. Pero va a ser una cosa totalmente distinta a todo lo que ha visto comúnmente en los DJ. Yo estudié música, soy músico, soy productor. Entonces, quiero hacer cosas distintas en el escenario y ya no solo ir y mezclar la música que tengo. Estamos craneando, estamos preparando un show muy chévere que va a salir a la luz muy pronto. Incluso, con más músicos y todo.

PUEDES VER: Raphael llegó al Perú para dar un concierto único el 11 de mayo

DJ Diego Alonso planea cambiar el equivocado concepto que se tiene de los DJs. Foto: Veltrac Music

Y con la pandemia encima, ¿cuál crees que fue tu mayor impulso para seguir produciendo durante este tiempo?

Lo que me mantuvo ahí fue buscar algún momento justo en el que pueda sobresalir y creo que hemos logrado bastante en ese periodo.

El remix de “No sé” con Explosión de Iquitos

¿De qué forma se dio esta colaboración?

Esta canción, hace exactamente un año, fue muy popular. La agrupación Explosión de Iquitos la hizo en cumbia y se fue por todo el Perú, muy viral. Yo estoy un poco más pegado a la música urbana, a la música electrónica, desde DJ Diego Alonso. No obstante, a mí me gusta todo tipo de música y escucho todo tipo de música, quería que la idea, la canción de Explosión Iquitos, encaje un poco más con el concepto que estoy llevando.

Por jugar, empecé a hacer el remix y también, como por hobbie, se lo enseñé a mi equipo y me dijeron que estaba muy bueno. Hablaron con el equipo de Explosión de Iquitos y a ellos también les gustó mucho. Nos habían dicho que habían recibido varias propuestas, pero que esta les había gustado muchísimo más. Entonces, decidimos hacer el remix oficial.

Salió al mes y medio de que se dio a conocer la canción original, esto con la idea de no opacarla. Tuvo el auge la canción y un mes y medio, dos meses después se logró sacar este remix. Es muy gratificante que sea un remix oficial porque sabemos que uno puede agarrar algo y poner un video, o poner algo en YouTube, pero ya que sea oficial, que la misma agrupación nos haya dado el respaldo, nos ha servido muchísimo.

¿Esperabas que sea así de exitosa?

No ese éxito en magnitud. Cuando hago las cosas y ya tengo planeado lanzarlas, uno obviamente tiene planeado que sea algo que pegue, que le guste a la gente. Sin embargo, siempre hay reacciones distintas. Yo esperé que un público más urbano sea al que le voy a dar esa canción. Hubo gente de todos lados, abuelitas, niños; hubo mucha gente que no estaba dentro del target que yo estaba imaginando y eso sí me sorprendió bastante.

Por otro lado, es el primer video que hice en mi canal de YouTube totalmente solo. Hice un video de la canción, para mí es gratificante porque hice el audio, hice el video, la colgué yo. Fue un trabajo en el que tuve muchísimo que ver, más de lo que lo haría un artista normal. A mí me llena de bastante orgullo que todo el mundo haya escuchado ese remix y que sea uno de los más pedidos cuando estoy tocando. No es nada profesional, pero sí creo que jala bastante a la vista y creo que eso es muy importante para desarrollar un contenido audiovisual en cualquier plataforma de internet.

Además de Explosión de Iquitos, has trabajado con artistas de distintos géneros como M2h. ¿Cuál dirías que ha sido la mayor diferencia al trabajar con agrupaciones de cumbia y rap o género urbano?

Yo no veo mucha diferencia. Porque, si bien son géneros muy distintos, públicos muy distintos, cantantes de distintas épocas, la música une un montón, la comunicación siempre es la misma, el respeto siempre es el mismo. Yo estoy seguro que si a la gente del hip hop le preguntas por la cumbia va a haber muchísimo respeto y viceversa.

Lógicamente, hay diferencias musicales, porque alguien hace música más para bailar, otro más contestataria, más política, más romántica. Esas serían las únicas diferencias, porque luego de eso, la música une bastante y hay respeto único. Creo que no hay esas barreras de ‘yo no trabajo contigo porque eres de tal género’. Como te repito, hay bastante respeto con ese tipo de cosas, por el trabajo del otro.

DJ Diego Alonso hizo el remix oficial de la canción "No sé". Foto: Veltrac Music

La faceta de Diego Alonso fuera de la música

También haces podcasts. ¿Cómo surge la idea de crear uno?

Yo consumo podcast desde 2015, al principio nadie sabía qué era podcast, nadie tenía idea de qué era un podcast, pero con la pandemia todo el mundo empezó a tenerlo y yo también ya tenía los equipos necesarios para hacerlos. Porque antes tenía la idea, pero no tenía cámaras, no tenía micrófonos, no tenía un espacio. Entonces, ahora que ya lo tengo, dije: ‘Ok, vamos a hacer el podcast’.

¿Qué tipo de podcasts haces?

Quería que sea de personajes que están en la música, pero lógicamente que no sea una entrevista, yo no soy un periodista. Quería que sea una conversación totalmente libre, y eso es lo que logramos. Ha habido muchos DJ nuevos, muchos DJ virales, DJ antiguos. Ha habido cantantes, estuvo gente que participó de “La voz Perú”, productores musicales. Estuve con el productor de Deyvis Orosco, el productor de Maricarmen Marín, estuve con uno de los productores que hizo Vivo x el rock, estuve con un técnico de sonido que también nos contó muchísimas cosas de cómo fue traer a Black Eyed Peas, a Slipknot, a Metálica.

¿Qué proyectos tienes en mente para el resto del año?

Para este 2022, sí o sí sacar este nuevo concepto para un show totalmente distinto. Ya hemos tenido por ahí un par de ensayos, también estamos viendo qué agregar, qué soltar, qué puede ir, qué no puede ir; espérenlo. De hecho, va a ser grabado también en algún momento, así que yo estoy centrado en trabajar en el show en vivo al cien por ciento. También vienen producciones, todavía no quiero decir mucho porque no sé en cuánto tiempo salga esto, pero sí o sí va a ser un homenaje al Perú con artistas conocidos, por ahí algunos con los que todavía estamos conversando. Se viene un álbum, un EP. También se viene una internacionalización, estamos viendo si sale una posible gira en el extranjero.