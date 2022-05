Topa: “Es una responsabilidad acompañar a los niños”

El sábado, el actor, presentador y animador infantil argentino Diego César Topa, mejor conocido como Topa, inició en Chile su gira sudamericana, la que lo traerá a nuestro país el 11 de junio (Plaza Arena dentro del Jockey Club del Perú).

“Me encanta volver a reencontrarme con mi público. Este tiempo que estuvimos en confinamiento me sirvió de inspiración para preparar este espectáculo, que tiene mucha pasión y amor. Hoy que soy papá, además, le da otro feeling a mi visión, a lo que quiero darle al público, y en eso estoy trabajando día a día”, dice el popular artista.

Topa hace hincapié en que su compromiso ha sido siempre conectar con el niño que todos llevamos dentro. “Para mí esa es una de las cosas más importantes. A pesar de todo lo que nos pasó y hoy podemos dar testimonio, fue una etapa donde muchos amiguitos míos perdieron a sus abuelitos o perdieron a sus papás. Eso es algo muy fuerte, y con mi show quiero transmitirles amor, energía, alegría. Me preocupo mucho por eso”, dice.

Topa cuenta que con este espectáculo que marca el reencuentro con su público tenía otro nombre “pero por la pandemia, el nacimiento de mi hija y todo lo que hemos vivido dije que el show debería llamarse de otra manera. Porque este es el primer concierto de mis amiguitos, es el primer concierto de mi hija, es el primer concierto después de tanto tiempo. Por eso le pusimos “Topa, tu primer concierto”, lo que da mucho sentido”.

A diferencia de otras figuras que recalcan no ser ejemplo de nada, el argentino señala que siente mucha responsabilidad con chicos y grandes. Foto: difusión

Ajeno a otras figuras que recalcan que no son ejemplo de nada, el argentino señala que siente mucha responsabilidad con chicos y grandes. “Yo me conecto mucho con la familia, hablo con los papás y es como viajar por el tiempo. Sientes responsabilidad de llegar a miles de niños en tiempos de redes sociales donde los niños están muy conectados. Para mí es una responsabilidad muy grande acompañarlos en su niñez, en su formación y las primeras cosas que van aprendiendo, pero no desde el lugar del maestro, sino desde uno más de la familia. Siento que he acompañado a los padres en la crianza de sus hijos, en sus momentos de conexión con la música, con lo lúdico. Para mí es una responsabilidad y por eso me preocupo mucho por las canciones que hago, las letras, los mensajes”.