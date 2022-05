Silvia Núñez del Arco sobre Jaime Bayly: “Tiene más ilusión de vivir, a diferencia de cuando lo conocí”

La escritora Silvia Núñez del Arco regresó al Perú para presentar su nuevo libro titulado “Si me dejas me mato”, inspirado en su primer amor. Asimismo, aprovechó para comentar detalles de su vida personal y de su amor por Jaime Bayly, con quien radica hace más de una década en el extranjero.

Como se recuerda, el inicio de la relación entre Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly fue muy comentado debido a la diferencia de edad entre ambos, ya que se llevan 24 años. Sin embargo, en la actualidad ambos viven tranquilos e, incluso, Silvia aseguró que el periodista tiene más ánimos de vivir a comparación de cuando lo conoció.

El libro "Si me dejas me mato" narra la relación amorosa, y a la vez tormentosa, que Silvia vivió al lado de Matías, un joven que la obligó a madurar más rápido de lo debido. Foto: Instagram

¿Qué dijo Silvia Núñez del Arco sobre Jaime Bayly?

“Un amor muy tranquilo, muy verdadero, muy libre” , así describe la escritora su relación con “El Francotirador”, según una entrevista que dio a Trome. Y es que, en esa libertad, radica el cambio de proyección que tenía Jaime Bayly sobre la vida.

“¿Él (Jaime Bayly) tenía esa proyección, que solo viviría hasta los 50?”, le preguntaron a Silvia. “Ya no. Eso ha cambiado. El Jaime que yo conocía era el que me decía que no iba a llegar vivo a los 50 años. El Jaime de hoy es el que dice ‘me siento bien y tengo la ilusión de vivir 30 años más y ver a mi hija crecer’. Jaime tiene más ilusión de vivir a diferencia de cuando lo conocí” , respondió.

Asimismo, recuerda cómo en un principio nadie apostaba por su relación. “Al momento era incierto si íbamos a tener futuro por la diferencia de edad. Pero a mí nunca me costó trabajo entenderlo y sentirme cercana a él”.

Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly tienen una relación desde hace 14 años. Foto: Silvia Núñez del Arco/Instagram

También relató cómo fue una de sus primeras conversaciones. “De hecho, cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que me dice es: ‘Nos entendemos tan bien que me gustaría tener un hijo contigo, pero viajo tanto y tomo tantas pastillas que no sé si vaya a poder vivir más de los 50 años’”, agregó Silvia Núñez del Arco.

Silvia Núñez del Arco ama a Jaime Bayly tal como es

En otra parte de la entrevista, la autora de “Si me dejas me mato” explicó a qué se refería cuando dijo que “ama el caos que él (Jaime Bayly) es”.

“Él ha estado con parejas que han tratado de cambiarlo o han querido que sea de otra manera o se comporte de otra manera. A mí me gusta el Jaime que es, el que se despierta a la una de la tarde. Quiero que él haga exactamente lo que quiera hacer. Si una persona hace lo que le piden, se pierde la magia. Me gusta que la gente sea genuina”, expresó Silvia.

Precisó que en realidad el presentador televisivo es una persona muy disciplinada. “Quizá una persona que no entienda el ritmo de la televisión y todo lo que implica pueda pensar que no es tanto. Pero es un montón de trabajo. Él lo hace disciplinadamente. Tiene una rutina que sigue al pie de la letra”.