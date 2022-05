Milena Zárate participó de una secuencia de verdades y mentiras durante su visita a “D’Mañana”, este 9 de mayo. La modelo colombiana fue consultada sobre la relación pasada que tuvo con Edwin Sierra, cuya ruptura se hizo mediática.

Kurt Villavicencio le preguntó sobre dicho romance que duró muchos años. “ ¿Ni siquiera te arrepientes de haber tenido una relación con Edwin Sierra? ”, le consultó.

Milena Zárate, modelo colombiana. Foto: Milena Zárate/ Instagram

La respuesta de Milena Zárate

Zárate dijo que arrepentirse de haber estado con Edwin Sierra sería no valorar su vivencia con él y la hija que tuvieron. “Yo creo que cada persona que pasa en tu vida te deja algo, para mal o para bien”contestó.

“Durante el tiempo que están, vienen a tu vida para algo y te dejan algo. Edwin me ha dejado lo más hermoso que yo tengo en mi vida, que es mi hija ”, resaltó la actriz colombiana.

Durante su relación con el actor cómico, pudo aprender muchas cosas. La ayudó en su desarrollo artístico, más allá de los errores que cometió, indicó.

Actualmente, ambos están separados y solo mantienen un vínculo como padres. En una entrevista con “Válgame”, en 2019, aseguró que están enfocados en el bienestar de su pequeña.

Milena Zárate explica por qué se operó la nariz

En otro momento de la charla, ‘Metiche’ le enumeró las cirugías que la colombiana se realizó a lo largo de su vida. Milena no dudó en contar el por qué de sus visitas al quirófano.

“A mí me hicieron la nariz 7 veces, porque a mí me dio cáncer de piel, por ende yo perdí parte de la nariz, en toda el ala del lado derecho”, reveló.

“La perdí por completo y he estado en reconstrucción por mucho tiempo para que me quedara más o menos similar, porque es una enfermedad bien complicada, porque si no lo hacía podía perder esa parte”, agregó.