Famosas peruanas que decidieron congelar sus óvulos para ser madres más adelante

Hoy en día, la edad ya dejó de ser un factor determinante para la maternidad, ya que muchas mujeres optan por congelar sus óvulos para ejercerla cuando lo crean conveniente. Por ello, varias famosas han decidido someterse a este tratamiento llamado vitrificación de ovocitos con la finalidad de no depender del llamado reloj biológico y poder procrear en un futuro.

En esta nota te contamos qué figuras de la farándula peruana han podido tener acceso a esta opción para tener la posibilidad de ser madres más adelante.

Alejandra Baigorria

En varias oportunidades, Alejandra Baigorria ha expresado su sueño de convertirse en madre; sin embargo, al ver que hasta el momento no ha encontrado la oportunidad para concretar ese objetivo, optó por congelar sus óvulos y comentó al respecto en sus redes sociales.

“Se supone que tenía una reserva ovárica baja y, gracias a Dios, se estimaba sacar 12 óvulos, aunque han sacado 17. No todos están maduros, pero todo salió mejor de lo que esperaba”, expresó la integrante de “Esto es guerra” en su cuenta de Instagram.

Alejandra Baigorria expresó su deseo de ser madre en el futuro. Foto: Instagram

Valeria Piazza

Valeria Piazza, quien está próxima a contraer matrimonio, tuvo una conversación muy íntima con Rebeca Escribens en “América espectáculos” y señaló que está decidida a someterse a este procedimiento.

“Bueno, yo me quiero casar este año, pero te voy a contar (...). He decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso este año voy a congelar mis óvulos”, detalló.

Magdyel Ugaz

Con un largo mensaje en sus redes sociales, Magdyel Ugaz reveló sus deseos de tener un bebé y contó que decidió congelar sus óvulos para convertirse en madre en un futuro.

“De repente apareció la pregunta: ¿quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije: ‘Sí, pero no quiero correr, ya no quiero correr más’. Hoy en mi presente no lo veo, pero qué podía hacer yo para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones. Fue ahí que decidí congelar mis óvulos. Cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo”, escribió en su publicación.

Magdyel Ugaz expresó su deseo de ser madre en el futuro. Foto: Instagram

Melissa Klug

Melissa Klug sorprendió a más de uno al revelar que desea tener un bebé con su pareja Jesús Barco. En el programa “D’ mañana”, la empresaria afirmó que se someterá a dicho procedimiento para volver a convertirse en madre en los próximos años.

“Yo no quiero tener dos hijos, yo quiero tener una hija. He decido congelar mis óvulos y lo he hecho en las mejores manos de mi doctor. Significa que yo los voy a congelar. Cuando yo desee y esté segura de ser mamá, los descongelo y lo hago”, refirió.

Rosángela Espinoza

¡No dependerá de una pareja! Así lo afirmó Rosángela Espinoza, quien compartió que tomará sus precauciones para ser mamá en un futuro.

“Tal vez en unos tres años (ser madre). Voy a congelar mis óvulos para no estar con cualquiera. Claro que sí (encontrará al amor de su vida), de todas maneras va a venir. Lo bueno se hace esperar”, dijo para “América espectáculos”.

Josetty Hurtado

Josetty Hurtado se mostró sumamente emocionada al comentar, en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, que congeló sus óvulos para convertirse en madre en unos años.

“Yo no lo sabía, por eso les decía a mis seguidores que no quiero ser madre, que ya fue, pero ahora sí quiero ser madre, pero todavía no. Perdóname, me pone muy emotiva. Gracias, doctor, por darme esperanza, por abrirme los ojos, me voy recargada de ilusión”, acotó en dicha edición.

Fernanda Kanno

Hace unos años, la periodista Fernanda Kanno precisó que desea ser mamá, aunque aseguró que en ese momento no se sentía preparada para asumir ese reto y decidió postergar la maternidad para más adelante. Por ello, recurrió al tratamiento de congelamiento de óvulos a fin de cumplir ese sueño cuando crea que sea el momento indicado.

“El día que sienta desde lo mas profundo de mi corazón que quiero ser mamá podré serlo sin miedo”, concluyó.

Fernanda Kanno expresó su deseo de ser madre en el futuro. Foto: difusión

Mávila Huertas

Durante una conversación con “Estás en todas”, Mávila Huertas reveló que siempre ha deseado convertirse en madre, por ello decidió congelar sus óvulos para cumplir su sueño en algún momento de su vida.

“No era que yo mirara la maternidad como un proyecto solitario para una realización como mujer, sino que es porque quieres tanto a una persona que decides empezar un proyecto de vida y, además, te imaginas que esa personita nueva va a ser la mitad de él y la mitad tú, producto de una relación de mucho amor y que esa relación se va a plasmar en la vida de un hijo”, mencionó al recordar su matrimonio con Roberto Reátegui, el cual duró cuatro años y la llevó a optar por dicho procedimiento.

“Yo durante esa etapa tome la precaución de congelar mi óvulos”, agregó.