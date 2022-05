María Pía Copello le dijo adiós a “Esto es guerra” el pasado viernes 6 de mayo. La exanimadora infantil dejó un sentido discurso antes de finalizar el programa de competencias, conmoviendo a los integrantes quienes no dudaron en abrazarla.

“Gracias de verdad. Esto será un ‘hasta pronto’, quién sabe. De cuando en cuando, voy regresando. Gracias por la oportunidad. Gracias de corazón”, expresó.

Tras finalizar el programa, brindó nuevas declaraciones y dio pistas sobre quién sería su reemplazo. “El programa tiene que tener dos conductores. Sería imposible que una persona se quede sola. Quien vendrá lo hará bien”, comentó.

“Sé quién es, pero no lo revelaré. Es alguien que nunca estuvo en el programa y defenderá muy bien a los ‘combatientes’”, agregó María Pía Copello.

María Pía explica por qué se va de EEG

La tiktoker contó los motivos por los cuales se desvinculará en la conducción de “Esto es guerra”. La influencer cierra una etapa en el programa de competencias que marcó a muchos jóvenes.

“Me encanta la televisión, me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar por ahora. Estoy contenta, porque me han permitido estar al menos un mes y medio. Pero así se dan las cosas”, expuso la exanimadora.

Johanna San Miguel lamenta salida de María Pía

Su compañera en la conducción, Johanna San Miguel, se puso triste al enterarse que no podrá estar a su lado. Dijo que la extrañaría y la llenó de elogios, pese a las discusiones que protagonizaron en el pasado.

“Ha sido una dupla espectacular para mí. Compartir escena con una mujer es algo que no he hecho antes, primera vez que tuve una dupla mujer. Para mí y para ella ha sido espectacular”, expresó.

María Pía viaja a EE. UU. por el Día de la Madre

Luego de renunciar a “Esto es guerra”, María Pía Copello viajó a Estados Unidos con su esposo e hijos para pasar el Día de la Madre. En sus redes sociales, mostraron cómo la pasaron.

“Algunas fotitos de nuestra celebración en familia. ¡Cómo los amo! Gracias por tanto engreimiento”, puso en su publicación.