Flor Polo no quiere herencia de Susy Díaz: “Yo trabajo duro todos los días”

Flor Polo, en medio de su polémica con Néstor Villanueva, con quien se encuentra en trámites de divorcio, aseguró que no espera recibir herencia de Susy Díaz. Ella afirmó que no necesita ninguna ayuda económica de su madre, pues siempre ha trabajado y está cosechando los frutos de su esfuerzo.

De ese modo, la hija de Augusto Polo Campos mencionó que seguirá trabajando arduamente para sacar adelante a sus hijos, como siempre lo ha hecho. Como se recuerda, hace unos días, la exparlamentaria indicó que no le daría ninguna herencia a Florcita hasta que esté divorciada del cumbiambero.

“No, para nada. Yo trabajo. Trabajo todos los días para seguir sacando adelante a mis hijos, no necesito nada. Ella me enseñó que todo lo que uno saca trabajando día a día es para sus cosas y no para estar viendo las cosas de otras personas. Yo trabajo siempre para mí y para mis hijos” , sostuvo para las cámaras de “América espectáculos”.

¿Qué dijo Susy Díaz?

Debido a la polémica desatada entre Flor Polo y Néstor Villanueva luego de los ampays que ha protagonizado el cantante, Susy Díaz contó que había decidido hacer un testamento para no dejar desamparada a su hija. Sin embargo, su voluntad sería efectiva siempre y cuando se divorcie.

“Yo le dije a Flor: ‘Las cosas son así, no estés mirando mis cosas porque (la) plata se va fácil’. Primero que se divorcie”, mencionó para “América hoy”.

Flor Polo y su emotivo mensaje a Susy Díaz: “Gracias por ser la primera en amarme”

En el Día de la Madre, Florcita le dedicó un tierno mensaje a Susy Díaz, en el cual le agradeció el apoyo y el amor incondicional que siempre le ha demostrado.

“Mamá, qué sabias resultaron ser todas tus palabras. Qué tiernos todos tus cuidados. Cuánta verdad y honestidad después de cada abrazo con amor. Gracias por ser la primera en amarme y la que me amará sin condiciones siempre. Te amo, mamá” , escribió en su publicación de Instagram.