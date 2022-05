Silvia Núñez revela por qué no exhibe su relación con Jaime Bayly en redes: “No me provoca”

Silvia Núñez del Arco acaba de lanzar su última novela, titulada “Si me dejas me mato”, y es la razón por la cual está de regreso en su natal Perú. La obra aborda la historia de un amor tóxico y está basada en una experiencia personal de la escritora, aunque muy distinta al romance que vive hoy en día con el periodista Jaime Bayly, con quien tiene una hija de 11 años.

A propósito de su llegada a Lima para promocionar su más reciente obra cultural, Silvia Núñez se sumió en una profunda conversación con Infobae para develar distintos pasajes de su vida, tales como su experiencia con el primer amor, su relación con Jaime Bayly y su maternidad.

El libro "Si me dejas me mato" narra la relación amorosa, y a la vez tormentosa, que Silvia vivió al lado de Matías, un joven que la obligó a madurar más rápido de lo debido. Foto: Instagram

¿Qué dijo Silvia Núñez?

En un punto de la conversación, la escritora fue consultada sobre si presumiría a su pareja en redes. Frente a esta interrogante, la pareja de Jaime Bayly contestó que prefería reservarse detalles de su relación pese a que cibernautas le piden con frecuencia más contenido en conjunto con el periodista.

“Yo guardo bastante. De hecho, muchas veces me piden más, que saqué más a Jaime, pero por el tipo de trabajo que él tiene, que ya es mediático por trabajar en televisión, no me provoca sacar una cámara mientras almorzamos y mostrar lo que hacemos”, precisó del Arco.

“Yo sé que tendría más seguidores y que a la gente le gustaría, pero me gusta cuidar mi relación en ese sentido”, agregó.

Silvia relata la relación que tiene Jaime Bayly con su hija

Además, la novelista contó a Infobae qué aspecto le gustaría que Jaime Bayly modificara con su hija, pese a que lo califica como un padre ejemplar.

“Jaime es una persona que raras veces dice que no. Siempre dice ‘sí, hazlo’, pero con Zoe es distinto. No digo que sea un padre estricto porque no lo es; de hecho, me gustaría que lo fuera en ciertos aspectos, pero sí tiene la confianza para decirle ‘no, no puedes actuar de esta manera’. Y me parece saludable que construya una relación así con Zoe”, señaló la conductora sobre el vínculo padre-hija de su pareja y la citada menor.