Janet Barboza admira su buena química con su hija Antonella: “Nuestra relación es soñada”

¡Las mejores amigas! Así es el inquebrantable vínculo que mantienen Janet Barboza y su hija, Antonella Huarac. La conductora de “América hoy”, comentó sobre la excelente relación que mantiene con su primogénita y, además, por el Día de la madre, contó detalles de cómo fue su difícil embarazo.

“Mi hija es una mujer increíble, de buen corazón y con un carácter genial. Es muy dócil, no se complica con nada y ama a los animales. Nuestra relación es soñada, la que toda madre e hija quisiera tener ”, sostuvo para El Popular.

Janet Barboza revela que tuvo un embarazo de alto riesgo

Además, la popular ‘Rulitos’ manifestó que fue madre muy joven y tuvo que llevar su gestación en cama.

“A los 21 años, sufrí mucho para tenerla. La busqué bastante. El embarazo lo hice en cama, pero felizmente se logró porque los primeros seis meses fueron riesgosos” , detalló.

“Yo tenía esos embarazos utópicos, (en) los que no se llegan a lograr el embrión y no se desarrolla ningún bebé. Yo he sufrido de eso. Por eso fue complicado tenerla”, explicó.

Janet Barboza y su hija en Instagram.

¿A Janet Barboza le gustaría ser abuela?

Por otro lado, Janet Barboza señaló que respetará la decisión de su hija sobre el tema de la maternidad.

“Doy la libertad para que decida sus cosas de forma natural con sus tiempos. No soy de esas mamás que paran diciendo ‘¿Para cuándo tienes tu hijito?’ No, para nada. Cero presiones, en absoluto. La eduqué para que tomara sus propias decisiones, que se valore y respete”, aseguró.

“Me dijo que no está en sus planes (ser madre), pues le gusta viajar muchísimo. Si alguna vez, lo considera sería a los 40 años, ya dependerá de ella. Así como tuve la decisión de tenerla a los 21, que ella tome sus decisiones”, agregó para el citado medio.