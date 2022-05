Gian Marco dedica emotivo saludo a Regina Alcóver en el Día de la Madre: “Hoy la admiro mucho más”

¡Orgulloso de su madre! Gian Marco estuvo como invitado en el “Reventonazo de la Chola” donde tuvo unas tiernas palabras para su mamá por su día. El cantautor peruano resaltó las enseñanzas de Regina Alcóver y expresó su gran admiración hacia ella.

Asimismo, el intérprete también recordó que, durante su adolescencia, estuvo lejos de su mamá por seis años. En ese sentido, contó lo difícil que fue este episodio para ambos.

Gian Marco y su tierno mensaje a Regina Alcóver en su día

“Mi madre me enseñó lo que era el parque, me enseñó lo que era el barrio. Me enseñó a ser, no me enseñó a impostar la voz y hablar así. Hoy en día la admiro mucho más porque a sus 73 años mi madre sigue trabajando, sigue haciendo barrio, sigue haciendo talleres”, expresó.

“Se perdió mi adolescencia y eso para ella fue muy duro, para mí también lo fue, pero hay una frase que dice: ‘Tiempo siempre habrá, lo que hay que cuidar son las ganas’” , agregó.

Gian Marco dedica emotivas palabras a su exesposa Claudia Moro

Además, durante su presentación en el programa de Ernesto Pimentel, Gian Marco también se dirigió hacia su exesposa, Claudia Moro, a quien agradeció por la familia que construyó a su lado.

“Sigo teniendo una familia a pesar de no estar casado y he construido una familia maravillosa con tres hijos maravillosos con Claudia, a quien le debo muchas cosas”, expresó.