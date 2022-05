Ricardo Arjona comparte escenario con su hijo Nicolás durante concierto en Estados Unidos

Ricardo Arjona viene realizando en las últimas semanas su Blanco y Negro tour por Estados Unidos. El cantante estuvo el último sábado 6 de mayo en la ciudad de Orlando, Florida, donde cantó para sus seguidores en compañía de su hijo Nicolás.

El chico de 11 años estuvo junto a su padre en el escenario y sorprendió al acompañar a toda la orquesta durante el show, mientras él tocaba la batería en la canción “Te Quiero”.

Ricardo Arjona colgó un video en sus redes sociales, donde expresó su felicidad por este momento en su carrera como cantante.

“ Cosas extraordinarias que pasan. Esta semana tuve a mis tres retoños conmigo y, aunque la gente no hace otra cosa que regalarme afecto y felicidad, debo confesarles que tener cerca a estos tres personajes es lo mejor que me puede pasar. ‘Nico’ esta vez de músico conmigo en el escenario. Se me salía el corazón y creo que a él también. Gracias a todos por tanto afecto ”, publicó Arjona.

Recordemos que el cantautor de 58 años inició su gira en España. En tanto, desde el mes de febrero, viene cautivando a todo su público con sus mejores éxitos.

Otro miembro de la familia Arjona que celebró este momento fue Adriana, hermana de Nicolás e hija del cantante guatemalteco. La actriz de 30 años no pudo ocultar su emoción por lo sucedido en la presentación que se dio en Orlando Florida.