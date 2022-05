Mac Martel: “La música de Queen me hace andar de puntillas”

A Marc Martel le cambió la vida en 2011 cuando el baterista de Queen, Roger Taylor, lo seleccionó para participar en un concierto tributo. Antes de eso, era un cantante que tenía su grupo cristiano y componía sus propias canciones en su natal Canadá. Sin embargo, su registro vocal, muy similar al de Freddie Mercury, lo llevó casi inmediatamente a convertirse en lo que se llama un artista tributo, que ha recorrido –y continúa- recorriendo el mundo interpretando al desaparecido vocalista de la banda británica. Incluso, su talento llegó a Hollywood, pues prestó su voz en varias pistas de la película Bohemian Rhapsody, (que le dio el Óscar a Rami Malek). El próximo jueves 12 ofrecerá su primer show en Lima con The Ultimate Queen Celebration en el Arena Perú del Jockey Club.

¿Qué significa para ti ser un artista de tributo?

Crecí en un lugar bastante musical. Me enseñé a mí mismo a tocar guitarra y tan pronto como pude comencé a escribir mi propia música. No imagino a alguien así, que su sueño sea viajar por el mundo y cantar la música de alguien más, eso es algo que nunca creí posible, pero aquí estoy. Por más que nunca me imaginé ser un artista tributo, el ser capaz de trabajar con Roger Taylor y Brian May fue diferente y una forma buena de mantenerme cercano al artista original. Fue algo especial y lo que me hizo iniciar, al final, en la música de Queen.

¿Cómo sientes la responsabilidad de representar en el mundo a un artista tan grande como fue Freddie Mercury. ¿Alguna vez te has enfrentado a la furia de un fan insatisfecho?

(Risas). Creo que cualquiera que esté en el ojo público debe aprender a lidiar con estas cosas, y sí, ha habido muchos fans que difieren de lo que hago, y lo único que debes hacer es no escucharlos. Felizmente tengo suerte de tener muchas personas que aman mi trabajo y de ellos, me rodeo.

¿Qué ha aportado Freddie Mercury a tu carrera?

Ha sido muy enriquecedor para mí, como músico. Obviamente, Freddie Mercury ha sido uno de mis grandes profesores de música y canto. He aprendido mucho de él. De forma genérica tenemos muchos sonidos similares que estoy llevando a la práctica, hay mucho Queen en mi propia música.

¿Qué otras cosas has aprendido de la banda y cuál es tu canción favorita para interpretar?

Amo cantar la música de Queen y por lo mismo eso es un reto para mí. Me ha hecho cambiar cosas, tengo que cuidar mi voz, duermo más, tomo mucha agua. La música de Queen me hace andar de puntillas, me ha hecho mejor cantante y pianista. Y sobre mi canción favorita, es difícil decir una que no sea ‘Bohemian Rhapsody’, pero también ‘Somebody to love’, porque fue mi primer video viral y la primera que Roger Taylor me escuchó cantar, así que es muy especial. También ‘Love of my life’, un tema que sé que ustedes los peruanos aman. Nunca he estado en Perú y espero con ansias estar ahí. Este es mi primer viaje a América del Sur, así que me emociona mucho.

¿Extrañas los días en que eras un cantante desvinculado de Freddie Mercury?